Montréal: 115 500$ pour la qualité de vie des aînés de RDP-PAT

Dans l’objectif d’améliorer l’accessibilité des infrastructures municipales aux aînés et d’améliorer leur qualité de vie, la Ville de Montréal investit plus de 8,7M$. De ce montant, l’arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles touchera 115 500 $, ce qui permettra la réalisation de différents projets.

La responsable du développement social et communautaire, de l’itinérance, de la jeunesse, de la condition féminine, des sports et des loisirs au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, Rosannie Filato, mentionne que les aînés formeront 20% de la population d’ici 10 ans.

«Les personnes âgées, ainsi que les personnes ayant des limitations fonctionnelles, constituent une part importante de la communauté, aussi avons-nous à cœur de transformer la ville pour qu’elles s’y développent à leur plein potentiel», indique-t-elle par voie de communiqué.

Même si certains arrondissements n’ont pas soumis de projets pour cette phase d’investissements, Mme Filato se dit «satisfaite de la participation» au programme. Seuls onze projets ont été refusés, car ils ne cadraient pas avec les critères de sélection.

Répartie sur trois ans, la distribution de ces montants a lieu dans le cadre du programme Municipalité ami des aînés et accessibilité universelle – Montréal 2018-2020. La Ville de Montréal a récemment mené des consultations publiques en lien avec ce programme.

Mercredi dernier (2 mai), Rosannie Filato indiquait que le bilan de ces consultations allait «sortir très bientôt». «La question de l’inclusion et de la participation citoyenne des aînés va ressortir», a-t-elle laissé entendre.

La FADOQ salue ces efforts

La directrice générale de la Fédération de l’âge d’or du Québec (FADOQ) pour l’île de Montréal, Christine Lécuyer, se réjouit de voir un effort général des différents arrondissements. «Lorsqu’on parle d’améliorer la qualité de vie des aînés, on parle en fait d’améliorer la qualité de vie de tout le monde. Ce ne sont pas tous les arrondissements qui ont présenté des projets, mais certains en ont plusieurs et on sent le bien vouloir de tous d’améliorer les milieux de vie. On en fera l’analyse dans trois ans, mais je crois que les efforts sont réels», fait-elle valoir.

En collaboration avec Dominique Cambron-Goulet

Investissements dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles

115 500$