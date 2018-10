Des idées pour une Halloween terrifiante

Monstres, sorcières et zombies envahiront bientôt les rues près de chez vous! Voici en rafale une foule d’activités qui sont organisées pour l’Halloween. Vous êtes prêts à frémir?

L’Effroyable nuit d’octobre, vendredi 26 octobre, 19h

Une soirée déguisée organisée pour les ados! Piste de danse avec DJ, expérience immersive en réalité virtuelle, goûter ensanglanté et cimetière de graffitis. Distribution de friandises et prix de présence.

19h@22h30, au Centre Récréatif de Rivière-des-Prairies, 7650 Maurice-Duplessis.

La forêt hantée montréalestoise, samedi 27 octobre, 15h30

Dès 15h30, des animations d’Halloween auront lieu sous la rotonde, et la forêts accueillera les plus braves dès 16h30. Des bonbons, des animations et des surprises de toutes sortes sont au menu. L’activité aura lieu même en cas de pluie.

15h30@19h, Parc de l’Hôtel-de-Ville de Montréal-Est

Le grand bal costumé, samedi 27 octobre, 13h

L’activité familiale de choix pour l’Halloween! DJ et magicien sur place, avec concours de costumes, une foule d’ateliers divers et distribution de bonbons, bouillon et chocolat chaud. Une activité d’échange de costumes et de décorations d’Halloween aura également lieu sur place.

13h@16h30, Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles.

La cueillette du Village, samedi le 27 octobre, 13h

Les commerçants du Vieux Pointe-aux-Trembles attendent vos petits monstres avec des milliers de bonbons! Présentez-vous à la table de l’Association des commerçants du Vieux-Pointe-aux-Trembles, à la Place du Village, pour vous procurer un sac de récolte et une carte du parcours et partez résoudre les énigmes! Tirage de nombreux prix de présence.

13h@16h, chez les commerçants participants

Ciné-Halloween, dimanche le 28 octobre, 10h30 et 14h

Projection gratuite d’un film surprise d’Halloween, pour les 5 ans et +. Du maïs soufflé sera servi, et vous êtes encouragés à venir déguisés! Inscription au comptoir d’accueil de la section jeunesse de la bibliothèque ou par téléphone au 514 872-9494.

10h30@12h et 14h@15h30, à la Bibliothèque de Rivière-des-Prairies, 9001 Boulevard Perras.

La bibliothèque hantée, jusqu’au 31 octobre 20h

Les employés de la bibliothèque ont besoin d’aide pour empêcher une sorcière de jeter un sort maléfique qui ferait disparaître tous les livres. Un passeport sera remis aux enfants, qui leur permettra de participer à plusieurs activités tout au long de la semaine : bricolage, spectacle, lecture. Une fois le passeport estampillé, vous pourrez affronter la sorcière le soir de l’Halloween, entre 17h et 20h!

Tous les jours jusqu’au 31 octobre, pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque de Rivière-des-Prairies, 9001 Boulevard Perras.

Concours de costume, jusqu’au 31 octobre, 20h

Durant la semaine précédant l’Halloween, vous êtes invités à participer au grand concours de costume en venant défiler dans une des bibliothèques de l’arrondissement, devant un jury impartial qui vous prendra en photo. Le concours est ouvert à tous, et des prix sont à gagner.

Tous les jours jusqu’au 31 octobre, pendant les heures d’ouverture des bibliothèques de Rivière-des-Prairies (9001 Boulevard Perras) et de Pointe-aux-Trembles (14 001 Notre-Dame Est).

Maisons hantées, mercredi 31 octobre, 17h

Plusieurs endroits se revêtent de leurs plus terrifiants atours pour accueillir vos monstres. Certains tenteront même de les amadouer avec des sucreries.

Dès 17h, École secondaire Daniel-Johnson, 1200 Boulevard du Tricentenaire

Dès 17h, École secondaire de la Pointe-aux-Trembles, 15 200 Sherbrooke Est

Dès 17h, Poste de quartier 49, 1498 Boulevard Saint-Jean-Baptiste

17h@21h, Poste de quartier 45, 8200 Boulevard Maurice-Duplessis

18h30@21h, Maison hantée des scouts, 1050 Boulevard Saint-Jean-Baptiste

Frissons et obsessions, vendredi 2 novembre, 19h

Deuxième édition de ce spectacle musical sur le thème de l’Halloween, avec quatre chanteurs et deux musiciens, présenté par les Artistes Point’Arts. Les spectateurs sont invités à se déguiser et à participer lors du spectacle. Des peintres et des auteurs seront également présents pour exposer leurs œuvres et discuter avec les participants. Grignotines et boissons non alcoolisées disponibles sur place.

19h@21h, à la Maison-Beaudry, 14 678 Notre-Dame Est