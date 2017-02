Des embûches pour les piétons autour de 20 parcs de RDP

Un rapport sur les conditions défavorables à la marche autour de parcs de Rivière-des-Prairies identifie de nombreuses lacunes, mais aidera l’arrondissement à préparer son futur Plan local de déplacements (PLD).

Le programme Tandem Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (RDP-PAT) a réalisé des audits piétonniers dans les environs de 20 parcs de Rivière-des-Prairies et de l’École secondaire Jean-Grou l’été dernier. Son rapport des audits relève des problèmes autour de l’ensemble des parcs étudiés, à partir d’une grille d’analyse de 80 indicateurs créée par la Direction de la santé publique.

Par exemple, autour de l’École secondaire Jean-Grou et du parc René-Marron situé derrière, le rapport souligne l’absence de feu de circulation, de panneau d’arrêt et de passage piéton en divers endroits. Il note aussi l’éclairage insuffisant à l’intérieur du parc, ainsi que l’absence de voie cyclable et la présence de recoins sombres ou de cachettes du côté du boulevard Perras.

Le document dresse des constats similaires autour du parc Marie-Claire Daveluy, adjacent à l’École primaire internationale Michelangelo, du parc parc Albéric-Bourgeois, adjacent à l’École primaire Denise-Pelletier et du très fréquenté parc Alexis-Carel.

Le rapport souligne tout de même, autour de chaque endroit audité, la présence parfois de mesures d’apaisement de la circulation, parfois d’abribus, ou d’une forte densité d’arbres créant de l’ombre, de panneaux d’arrêt, de traverses, de voie piétonne, de sentiers ou encore, d’autopartage.

«Un diagnostic»

Même si le rapport soulève de très nombreuses lacunes, «il ne s’agit pas nécessairement de faire tout ce qui est écrit» dedans, nuance la directrice du programme Tandem RDP-PAT.

«Le but de ça, c’est un diagnostic pour nous aider ainsi que nos partenaires. Ensuite, il reste quand même un travail de recherche à faire pour voir où sont les besoins réels», affirme Johanne Daigle

L’arrondissement a reçu copie du rapport plus tôt ce mois-ci, mais prévient qu’il est prématuré de dire ce qu’il en fera exactement.

Toutefois, il assure, dans un courriel, que le document sera pris en considération dans le cadre de l’élaboration de son PLD, document officiel qui orientera les mesures à poser en matière de transports sur le deuxième plus grand territoire de l’île de Montréal. Une firme privée se charge actuellement de réaliser le PLD. Elle a jusqu’en mai 2018 pour le terminer et devra entre autres, tenir des focus groups et une consultation publique, dont les dates ne sont pas connues.

«Ils vont en tenir compte comme un outil et c’est ce qu’on souhaitait», se réjouit la directrice de Tandem RDP-PAT.

Un rapport d’audits piétonniers sur 20 parcs de Pointe-aux-Trembles est en cours de rédaction, devrait être prêt en avril prochain et sera lui aussi remis au conseil de l’arrondissement, selon Mme Daigle. L’équipe de Tandem compte refaire l’exercice autour de résidences pour aînés et de centres pour la petite enfance à l’été 2017, a aussi indiqué la responsable.