Un nouveau quai amovible à Rivière-des-Prairies

Les parcours patrimoniaux

Les parcours patrimoniaux entre Rivière-des-Prairies et Montréal-Nord se déroulent les 22 et 23 juillet et les 5, 6, 19, 20 et 27 août.

Depuis RDP, l’aller se fait en bateau jusqu’au parc Aimé-Léonard de Montréal-Nord. Le retour est effectué par autobus.

Départ de 14h à 15h.

Les croisières sont complètes.