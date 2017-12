Du nouveau en 2018 au parc Ernest-Rouleau

Le parc Ernest-Rouleau, dans Rivière-des-Prairies, fera l’objet de travaux d’aménagement.

Morcelé en trois lopins de terre, le parc verrait la construction d’aires de repos et d’observation, ainsi que des haltes pour cyclistes dans ses secteurs centre et est.

L’arrondissement prévoit octroyer le contrat en février 2018, pour des travaux qui débuteraient en mai, soit après le dégel, indique un avis d’appel d’offres.

À ce sujet:

Les travaux se feront en même temps que des efforts du comité ZIP Jacques-Cartier pour éradiquer une infestation de renouée japonaise dans le secteur centre.

L’été dernier, le comité, d’autres OBNL et des bénévoles ont arraché des racines, appelées rhysomes, de cette plante reconnue pour réduire la biodiversité environnante.

Le comité ZIP Jacques-Cartier compte rencontrer des employés des parcs en décembre, en plus de surveiller et contrôler régulièrement l’apparition de rhysomes entre mai et octobre prochains.

Les travaux d’aménagement sont financés par un programme de la ville-centre, précise l’arrondissement.