Des cours de drones au Collège Saint-Jean Vianney

Depuis l’an dernier, deux enseignants de sciences du Collège Saint-Jean Vianney (CSJV) animent un club de dronautique en activité parascolaire. Neuf élèves passionnés y apprennent la conception, la modélisation, la programmation et le vol.

«Cela complète bien notre programme, on parle de matériaux, de circuits électriques… Ce sont des connaissances que l’on peut directement transférer», se félicite Pierre Desrochers, enseignant en sciences au CSJV. C’est lui qui a eu l’idée de ce club de dronautique avec son collègue Denis Noury et le technicien de laboratoire Denis Chénard. Face à la popularité grandissante de ces petits engins volants et les multiples applications qu’ils offrent, les trois hommes tentent d’intéresser neuf jeunes de quatrième et cinquième année de secondaire à la technologie.

Ces élèves suivent chaque mercredi une séance de dronautique après les classes. Cette année, ils doivent construire chacun un drone de course en pièces détachées, ainsi qu’un autre drone sur lequel ils collaborent et qu’ils confectionnent entièrement. Il s’agira d’un appareil utilitaire autonome chargé de remplir une mission précise. Ces machines participeront à une compétition qui aura lieu au CSJV le 2 juin.

«On applique le même système que la construction d’un avion à la construction du drone utilitaire. C’est un drone qui n’existe pas sur le marché», précise Pierre Desrochers.

À travers ces travaux, les élèves touchent donc à la réalisation de plans et dessins industriels, à la construction d’appareils, à la programmation informatique et apprennent à faire voler leurs drones. Depuis quelques semaines, ils découvrent aussi la modélisation grâce à une imprimante 3D qui leur permet de réaliser des pièces et accessoires.

650$ C’est le prix des drones de courses avec caméra immersive que les élèves assemblent au sein du club du CSJV. Le prix d’un drone de loisir peut varier de 45 $ à plus de 2000 $.

«On fait vraiment de tout et je sais faire presque toutes les choses liées aux drones. On s’entraide entre ceux qui ont besoin de plus de conseils pour la conception et ceux qui ont besoin d’aide pour la pratique», explique Julien Tremblay, 17 ans, qui participe au club pour la deuxième année.

Secteur d’avenir

Si ces cours de drones ont principalement pour but de compléter le programme scolaire, les jeunes sont aussi encadrés par Ronald Wood, un enseignant à la retraire, et deux techniciens qui leur apprennent le vol et la sécurité. Selon eux, il est important de proposer des formations le plus tôt possible.

«Ces jeunes seront peut-être des opérateurs de drones dans cinq ans. Aujourd’hui, les gens qui font ce métier sont autodidactes. En étant avec les élèves, on peut commencer à la base pour s’assurer qu’on aura des gens compétents», fait valoir Mario Boulay, facilitateur technique du club de dronautique.

Alors que les drones s’intègrent aujourd’hui aux secteurs commercial, militaire, médical, sportif, mais aussi agricole, les nombreuses possibilités d’exploitation de ces machines en font un secteur d’avenir.

«Il y a un boom, mais on manque de personnel donc les gens sont assurés d’avoir un emploi. Ces jeunes ont énormément de potentiel, même s’ils ont encore beaucoup à faire, ils progressent continuellement», salue Pascal Turcotte, copropriétaire de l’école de pilotage Exo Drone qui accompagne ce projet du CSJV.

Julien Tremblay n’envisage pas pour l’instant une carrière dans la dronautique, mais il est certain que ce club l’aidera dans ses projets.

«Je veux aller en ingénierie pour travailler sur les machines en général et c’est sûr que c’est une belle base. Si tu veux aller dans ce domaine, il faut aller au club de drones», lance le jeune homme.

Les enseignants responsables du club ont d’ailleurs pour ambition de l’élargir dans les prochaines années en faisant de cette activité parascolaire un programme à part entière dédié à la robotique. Ils espèrent aussi l’ouvrir dès la première année de secondaire.