Ruisseau Pinel: Chantal Rouleau réclame un sentier vers la gare à la ville-centre

La mairesse de l’arrondissement s’insurge des délais présentés par la Ville de Montréal pour la réalisation d’un sentier permettant de désenclaver le Domaine du Ruisseau Pinel. Dans ce secteur, des citoyens demandent un accès facilité aux services de transport en commun.

Actuellement, les résidents de ce quartier résidentiel doivent parcourir un long chemin de contournement de plus de deux kilomètres et vingt minutes de marche pour rejoindre la gare du Réseau de transport métropolitain (RTM) de Rivière-des-Prairies. En coupant par un terrain vacant où un sentier informel s’est tracé au fil du temps, cela ne leur prend que six minutes. Ils ont donc déposé une pétition afin que l’administration aménage et entretienne un sentier dans cette zone.

Fin mars, L’Informateur a consacré un article à cette revendication citoyenne et Chantal Rouleau, la mairesse de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, expliquait alors que des scénarios étaient étudiés pour désenclaver ce secteur, ainsi que celui du Faubourg Pointe-aux-prairies qui est confronté à une problématique similaire. Ces travaux ont été menés conjointement par l’arrondissement et la ville-centre.

Mécontente de l’issue de ces réflexions, l’élue dénonce aujourd’hui un manque de volonté de la Ville de Montréal dans ce dossier et entend déposer une résolution en ce sens lors du prochain conseil municipal prévu le 28 mai.

«Dernièrement, on nous disait que ça avançait assez bien, on pensait que ça se réaliserait rapidement. On a finalement appris que ce ne serait pas avant deux ans. Pour nous c’est inacceptable, ce n’est pas pour 2020, c’est pour maintenant», s’insurge Mme Rouleau.

Cette dernière estime que ce sentier est primordial dans ce secteur afin de faciliter la mobilité active.

«On a des quartiers qui se sont développés sans planification d’accès vers les commerces de proximité ou les zones d’intérêt comme une gare. Pour nous c’est une préoccupation importante», poursuit la mairesse.

Une première demande en 2009

La question du désenclavement du Domaine du Ruisseau Pinel est une problématique très ancienne dans RDP. Une première demande citoyenne a été déposée en 2009, mais n’a pas abouti.

En 2015, des résidents interpellaient à leur tour les élus de l’arrondissement pour obtenir un sentier vers le boulevard Saint-Jean-Baptiste et ainsi diminuer leur temps de marche vers la gare du RTM. À l’époque, Chantal Rouleau, qui était membre de la majorité municipale et du comité exécutif, avait reconnu que le dossier traînait depuis longtemps et disait n’attendre qu’un feu vert du ministère de l’Environnement pour réaliser un aménagement.

«Nous travaillons fort pour que ça se réalise et ça semble très positif», promettait alors la mairesse en entrevue avec L’Informateur. Aucun sentier n’a pourtant vu le jour depuis.

Contactée à plusieurs reprises au sujet de cette problématique, la Ville de Montréal n’a pas donné suite à nos demandes d’entrevue et n’a pas été en mesure de nous donner des informations sur l’évolution de ce dossier.