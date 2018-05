Un premier concours citoyen pour transformer les parcs de l’arrondissement

La mairesse de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles a annoncé le lancement d’une démarche participative en vue d’un concours pour développer un projet dans deux parcs, un dans RDP et un autre dans PAT.

Les deux projets gagnants bénéficieront d’un budget compris entre 250 000 $ et 350 000 $ chacun. Six parcs sont visés dans les deux quartiers de l’arrondissement. Dans RDP, il s’agit du secteur sud de Sainte-Marthe, du secteur ouest d’Ernest-Rouleau et du parc Jean-Jacques-Rousseau. Dans PAT, l’administration a ciblé l’espace vert entre la 33e Avenue et la rue Victoria, le parc rue Bellerive/41e Avenue et le site derrière la maison de la culture de Pointe-aux-Trembles.

En prévision d’un concours qui sera organisé à l’automne, une démarche participative a été lancée par la mairesse Chantal Rouleau afin d’encourager les citoyens à proposer des idées pour les six parcs identifiés lors de deux ateliers de développement de projets. Le premier aura lieu le mercredi 6 juin au centre communautaire de Rivière-des-Prairies à 18h30 et le second le lendemain à Pointe-aux-Trembles à la même heure à la Maison du citoyen.

D’ici là, les Prairivois et Pointeliers peuvent déjà proposer leurs idées en ligne avec l’outil «Lanceurs d’idées» sur la page de l’arrondissement.

Au cours de l’été, les professionnels de l’arrondissement s’assureront que les projets proposés rencontrent les critères établis par le comité de pilotage, réaliseront des estimations et rendront les idées des citoyens plus concrètes, sous la forme de projets. Par la suite, en septembre, deux ateliers avec les citoyens permettront de bonifier ces projets, lesquels seront ensuite présentés à la population de l’arrondissement qui pourra voter pour ses projets préférés.

Un comité de pilotage a été créé pour formuler des recommandations à l’arrondissement sur les règles et l’organisation du processus. Le Centre d’écologie urbaine de Montréal accompagne aussi l’administration dans cette démarche.

Source: Arrondissement RDP-PAT