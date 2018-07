Découvrir la biodiversité au fil de l’eau

L’Écoquartier de la Pointe-aux-Prairies (ÉcoPap) renouvelle son activité de kayak et rabaska à Rivière-des-Prairies et Pointe-aux-Trembles au mois d’août. Des excursions de deux heures seront proposées avec un guide-interprète.

Testées en 2014, ces balades orientées autour de la biodiversité de la rivière et du fleuve ont été un succès en 2015, 2016 et 2017. En affichant complet chaque année, l’ÉcoPap a décidé de les proposer de nouveau cet été avec une journée pour PAT le 11 août et une pour RDP le 25 août.

Pendant deux heures, un guide-interprète du Comité ZIP Jacques Cartier donnera une formation sur les écosystèmes des berges prairivoises et pointelières depuis l’eau. Les participants seront à bord de kayaks ou de rabaskas selon leur choix.

Au-delà de l’aspect éducatif et ludique, l’objectif de l’ÉcoPap est de sensibiliser à la préservation des rives et d’encourager les comportements écoresponsables et le respect de ces milieux naturels.

Soutenue par l’arrondissement de RDP-PAT et la Ville de Montréal, cette activité est ouverte à tous dès huit ans au coût de 10 $ par personne. Tout le matériel nécessaire sera fourni. Douze places sont ouvertes pour chacune des excursions et deux sorties seront proposées à chaque journée.

Pour réserver sa place, l’inscription doit se faire à l’écoboutique de l’ÉcoPap au 9140 boulevard Perras au plus tard une semaine avant l’événement.