Des perturbations sur le pont Armand-Bombardier

Les travaux de réfection du pont Armand-Bombardier ont démarré le 30 juillet et la circulation ne se fait que sur un seul côté. Ces opérations nécessaires provoquent des perturbations aux automobilistes.

Matin et soir, les voitures s’accumulent sur ce pont qui permet de passer au-dessus des voies ferrées du Canadien National. L’ouvrage routier comprend habituellement deux voies dans chaque direction, mais sa réfection nécessite la fermeture de chaque côté en alternance et la circulation est donc réduite sur une voie étroite dans chaque direction. Le chantier a commencé vers le sud pour le côté ouest, puis se poursuivra vers le nord pour le côté est.

Pour contourner ces travaux, les automobilistes voulant quitter ou rentrer dans Rivière-des-Prairies seraient contraints de faire environ trois kilomètres vers l’est ou vers l’ouest en passant par le boulevard Rodolphe-Forget ou les voies de service de l’autoroute 25.

C’est le deuxième été de travaux sur le pont Armand-Bombardier après une première phase de rénovation complétée en 2017. La Ville de Montréal a accordé un contrat de près de 6M$ pour la deuxième phase de réfection qui s’étend au total sur cinq mois.

Si ce chantier est problématique pour les automobilistes, il est néanmoins nécessaire puisque le lien routier construit en 1985 présentait des signes de dégradation importants. La première phase a permis de régler les défauts les plus urgents sur les parapets de béton installés sur le pont et les murs de soutènement. Le deuxième contrat confié à la firme Dimco DL finalise la réfection de la structure.

Un remplacement de la surface et des opérations de réparation de la dalle et des trottoirs sont notamment compris en plus de plusieurs opérations techniques pour prolonger la durée de vie de l’infrastructure. En prévision du développement du réseau vélo de Montréal, une bande cyclable dans chaque direction sera aussi aménagée.

Par ailleurs des mises à jour seront aussi opérées sur les feux de circulation et le système d’éclairage.

Selon le calendrier du chantier, les travaux seront terminés en décembre, mais si les conditions climatiques ne sont pas favorables, la finalisation pourrait toutefois se faire au printemps 2019.