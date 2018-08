Une activité patrimoniale entre RDP et PAT

Entre les places centrales des deux vieux villages, un parcours patrimonial en autobus sera proposé le 17 août prochain entre Rivière-des-Prairies et Pointe-aux-Trembles. L’occasion d’unir ces deux quartiers en se plongeant dans leur passé.

À proximité de ce qui était dans le passé la «route des deux rivières», le boulevard Saint-Jean-Baptiste sera la trame de cette activité proposée par les maisons de la culture de l’arrondissement. C’est Michel Jutras, guide touristique de Montréal qui animera les cinq visites programmées à 14h20, 15h50 et 19h15 au départ de la place du parc Saint-Joseph dans RDP et à 13h30 et 15h au départ de la place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles.

«On veut réunir ces deux secteurs de l’arrondissement. Il faut faire découvrir la rivière à ceux qui habitent sur la rive du fleuve et inversement. C’est aussi l’occasion de connaître les lieux historiques», détaille le guide.

Du régime français à l’histoire moderne, M. Jutras évoquera les origines des deux villages avec les maisons patrimoniales, les activités qui les ont animés jusqu’au début du XXe siècle puis l’industrialisation et le développement économique, avec notamment l’arrivée des pétrolières.

«On va expliquer l’importance de cet axe qu’est Saint-Jean-Baptiste. Ça a toujours été le lien entre les deux lieux du territoire. À toutes les époques, cette rue a vécu des histoires qui correspondent avec le développement des deux villes», poursuit-il.

Le boulevard des Prairies et son pendant qu’est la rue Broadway au sud des voix ferrées seront aussi racontés à travers les siècles, tout comme Gouin, Sherbrooke et Notre-Dame, les grandes lignes qui longent la rivière des Prairies au nord et le fleuve Saint-Laurent au sud.

En marge de cette activité patrimoniale, une diffusion du film familial d’animation Coco sera aussi proposée sur la place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles à 20h15. Un retour en autobus vers RDP sera offert après la projection.