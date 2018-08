La CAQ dévoile sa candidate pour LaFontaine

François Legault a annoncé que Loredana Bacchi sera la candidate caquiste pour le comté de LaFontaine. Nouvelle venue en politique, la femme de 57 ans compte bien se faire entendre.

En vue des élections générales du 1er octobre, Coalition Avenir Québec a donc choisi de faire confiance à un visage nouveau dans le paysage politique provincial.

Femme d’affaires d’origine italienne, Loredana Bacchi revendique un gros passif dans le domaine communautaire.

« Depuis mes 17 ans je me suis investie dans ce secteur, précise-t-elle. J’ai notamment fait partie du comité qui a donné naissance à la semaine italienne de Montréal.»

Vice-présidente des Entreprises R.D.B jusqu’à tout récemment, elle a également été conseillère en sécurité financière chez Berkshire Investment Group. Présentement, elle occupe la fonction de vice-présidente de l’Association régionale Umbra de Montréal, en plus d’être membre effective du Conseil régional de l’émigration pour la région de l’Ombrie pour l’Amérique du Nord.

Une connaissance revendiquée des territoires de l’est

Si elle n’est pas originaire de Rivière-des-Prairies, la candidate y réside depuis un an. Et elle l’assure, le choix d’être investie dans la circonscription de LaFontaine est le sien.

«J’ai moi-même demandé à être candidate ici. Ayant grandi dans l’est de Montréal, cela me tenait à cœur».

Elle se dit être au courant des problématiques du territoire, à savoir transport et accessibilité, dynamisme, pollution de la rivière, ou encore coyotes.

«J’en ai vu un l’autre jour, souligne-t-elle. Devant ma maison, en sortant de mes exercices de yoga. Cela fait partie des nombreux enjeux que nous aurons à relever ici.»

La candidate se déclare donc prête à entrer en campagne et à répondre aux difficultés du territoire. Pour être élue, elle aura pour tâche principale de renverser Marc Tanguay, en place depuis 2012 et ancien président du PLQ.

«Je me concentre sur ma campagne. Cela fait quinze ans que nous avons les mêmes personnes au gouvernement, avec une alternance entre libéraux et péquistes, explique-t-elle. Les gens sont prêts pour le changement.» – Loredana Bacchi, candidate dans la circonscription de LaFontaine.

Loredana Bacchi suivra les grandes directives de son parti, avec pour mot d’ordre le changement, thème martelé par la CAQ depuis plusieurs semaines.

Le PLQ a souvent insisté sur l’aspect trop divers des représentants politiques de la CAQ , remettant en cause la crédibilité de ce parti. Loredana Bacchi estime de son côté que la pluralité des profils au sein de la CAQ n’est pas un inconvénient.

« Dans ma famille, on a une tradition libérale, mais on se laisse le droit d’évoluer, on remet souvent en question nos choix. Avoir des membres issus de tout horizon politique au sein de notre coalition, c’est une force. », affirme-t-elle.

Ouverture officielle de la campagne le 23 août.