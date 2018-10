Espace Rivière: le nouveau centre culturel est toujours à l’étape de planification

Le projet Espace Rivière, futur pôle culturel et communautaire de Rivière-des-Prairies, est sur la bonne voie, selon les élus, bien qu’il n’ait pas encore reçu le feu vert officiel.

L’Espace Rivière sera doté d’une superficie estimée à 7000m2. Prévu sur le site de l’actuelle bibliothèque de Rivière-des-Prairies, au sein du pôle René-Masson, l’Espace Rivière sera un lieu multifonction qui regroupera la bibliothèque de RDP réaménagée, la nouvelle maison culturelle, ainsi qu’un centre communautaire.

«Le projet a pris de l’ampleur, affirme Nathalie Pierre-Antoine, conseillère d’arrondissement pour le district de Rivière-des-Prairies. Suite aux demandes des citoyens, un centre communautaire est venu se greffer au projet initial pour permettre d’offrir une infrastructure adéquate à nos organismes.»

À l’origine, en plus de la rénovation de la bibliothèque de RDP, seule la construction de la nouvelle maison de la culture était au programme. Si de son côté le district de Pointe-aux-Trembles est doté d’un tel bâtiment, Rivière-des-Prairies souffre encore d’une absence notable de lieu spécifiquement dédié à la culture.

Un projet annoncé de longue date

Dans les cordes depuis avril 2002, l’apparition d’une maison de la culture à Rivière-des-Prairies a été maintes et maintes fois repoussée. Si Chantal Rouleau avait annoncé en grande pompe l’arrivée de ce nouvel Espace Rivière l’an passé, les informations circulant à ce sujet se sont faites plus rares depuis. Lors du dernier conseil d’arrondissement, le 2 octobre, Louise Crevier, résidente du district, déplorait ce manque de suivi de la part de l’arrondissement.

«Quand allons-nous avoir l’espace rivière ? a-t-elle demandé. J’ai regardé sur le site de l’arrondissement, et il n’y a pas grand-chose d’actuel. »

Suzanne Décarie, mairesse suppléante de RDP-PAT, tient malgré tout à rassurer les citoyens : le projet est en bonne voie.

«On sait que c’est un projet attendu, et nous ne passerons pas à côté, assure-t-elle. Nous en sommes rendu à un stade avancé et on va tout faire pour que l’Espace Rivière se concrétise.»

Lors du dernier conseil, Dany Barbeau, directrice d’arrondissement, détaillait en outre la procédure administrative actuellement en cours.

« Nous en sommes à la phase de planification, explique-t-elle. Le projet fait l’objet de discussions intensives avec les équipes de la Ville-Centre pour la phase d’approbation. Dès que l’on aura des esquisses du projet, nous les publierons instantanément sur le site de l’arrondissement.»

Si les élus espèrent une inauguration en 2021, il est pour l’heure impossible de donner une date officielle selon l’arrondissement.

«Tout est entre les mains de la Ville-Centre et du comité exécutif maintenant, et en cela nous ne pouvons pas donner de date précise, affirme Suzanne Décarie. De ce que j’ai compris, Valérie Plante voudrait également voir personnellement les détails du projet.»