Équipe RDP veut bâtir un pôle de développement social et économique

L’organisme Équipe RDP a annoncé sa volonté de réunir divers partenaires autour de la table pour bâtir un pôle de développement social et économique à Rivière-des-Prairies d’ici sept ans.

«On aurait notre bâtisse, mais qui serait jumelée aux condos d’un entrepreneur, jumelée aussi à une garderie, à des services de santé, à des commerçants… On veut tout un complexe qui fonctionnerait avec la contribution de tout le monde», explique Pierreson Vaval, président d’Équipe RDP.

«On veut créer une structure fédératrice, une installation, où on trouve toutes sortes de services et d’acteurs pour mener des projets qui seront utilisés par la communauté», assure-t-il.

Équipe RDP, actif depuis 20 ans à Rivière-des –Prairies, souhaite mettre à profit son expertise et son réseau. L’organisme veut également s’allier à des acteurs des milieux économiques, sociaux et des services.

«On veut interpeller d’autres acteurs, qu’on est moins habitué à rencontrer», assure Pierreson Vaval, car ce projet «extraordinaire et innovant» nécessite l’apport de «différentes expertises».

«Est-ce que des entrepreneurs en construction sont prêts à mettre des ressources pour bâtir cette infrastructure et recevoir une reconnaissance de la communauté en retour? Nous, on est ouvert à ça», explique-t-il.

«Ça peut paraître utopique, mais on veut que les intérêts du communautaire puissent travailler main dans la main avec les intérêts de l’économique».

La première phase du plan consiste à mettre en place les grandes lignes de ce projet puis de trouver les partenaires nécessaires à sa réalisation.

Les politiques prêts à écouter

Caroline Bourgeois, candidate à la mairie de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, a admis que ce projet répondait «à un réel besoin d’une installation collective à Rivière-des-Prairies».

«J’aime les idées, les appels à la mobilisation, quand on pense en dehors de la boîte et je salue cette initiative», a fait valoir la candidate de Projet Montréal, qui se dit «prête à s’asseoir ensemble pour écouter de façon plus détaillée le projet».

Le candidat d’Ensemble Montréal, Manuel Guedes, partage cet enthousiasme et parle «d’une belle initiative».

«J’ai beaucoup de respect pour Pierreson, pour Équipe RDP, et un tel projet a tout à fait sa place», estime M.Guedes.

Il se dit prêt lui aussi «à aller de l’avant et à accompagner le projet» en cas d’élection.