Une première expo pour Point’Arts

Dix-neuf membres du nouveau regroupement d’artistes Point-Arts exposent jusqu’à la mi-février à la bibliothèque de Pointe-aux-Trembles.

Les exposants incluent des artistes visuels ainsi que des auteurs et des poètes. On compte donc des toiles, des sculptures, une œuvre sur tissu recyclé, des photographies, des romans et des recueils de poésie disposés un peu partout dans la bibliothèque.

Installée le 6 janvier, pour une durée de six semaines, il s’agit de la première exposition de Point’Arts, regroupement d’artistes professionnels et semi-professionnels de Rivières-des-Prairies et de Pointe-aux-Trembles qui a reçu ses lettres patentes à l’automne dernier.

«On voulait amener l’art là où se trouvent les gens, dans l’espace public», explique le peintre Jacques Pichette, responsable de l’exposition et de l’information de Point’Arts.

D’autres expositions du genre se succèderont à la bibliothèque et mettront même en vedette le travail de musiciens, annonce la présidente du regroupement, l’auteure Sylvie Brien. «Il faut promouvoir l’art de tous les artistes de la Pointe de l’île auprès du public», insiste-t-elle.

D’autre part, des expositions sont en préparation dans des bureaux de députés ainsi qu’un restaurant, annoncent les dirigeants de Point’Arts.

La bibliothèque de Pointe-aux-Trembles accueillera en alternance les expositions de Point’Arts et celles du Regroupement pour les artistes de la Pointe (RAP).