Agenda communautaire du 15 août 2017

Bazar

L’église baptiste évangélique de RDP organise un bazar et épluchette de blé d’inde, le 19 août, de 11h à 15h, au 8166, boulevard Gouin.

Inscriptions au patinage de vitesse

Les inscriptions au Club de patinage de vitesse de Pointe-aux-Trembles ont lieu les 21 et 22 août à l’aréna Rodrigue-Gilbert (1515, boul. Tricentenaire), de 18h30 à 20h30, et le 27 août à l’aréna René-Masson (9175, boul. Perras), de 13h à 15h. Il y aura vente d’équipements sur place et essayage du nouveau skin. Information à info@cpvpat.org, au http://www.cpvpat.org ou au 514 644-1773, ou sur leur page Facebook.

Troc’Rentrée

L’Éco de la Pointe-aux-Prairies organise le Troc’Rentrée, le 22 août, de 16h à 19h, au Centre communautaire de Rivière-des-Prairies, situé au 9140, boul. Perras. Cet évènement permet d’obtenir gratuitement une partie des fournitures scolaires. Vêtements et chaussures seront également proposés. C’est aussi l’occasion de donner du matériel de bureau inutilisé ou de se départir de vêtements d’enfants trop petits. Information ou inscription au 514 648-9177.

Marche exploratoire

La table de développement social de RDP avec Tandem RDP-PAT et l’AQDR-PDÎ invite la population à une marche exploratoire dans le but de lui donner la parole sur ses préoccupations pour améliorer la sécurité et favoriser ses déplacements actifs. Date: mercredi 30 août, 18h30. Lieu de départ: 12100, Rodolphe–Forget. Inscription (Tandem RDP-PAT): 514 645-5328, poste 227.