Agenda communautaire du 17 octobre 2017

Bilan du projet Aînés actifs à vélo

L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées Pointe-de-l’Île invite la population au Bilan de son projet Aînés actifs à vélo 2017 qui aura lieu le 18 octobre, de 14h à 15h30, à la salle polyvalente du Manoir des Trembles (3478, 32e Avenue).

Pour de l’information, on compose le 514 643-0930.

Recherche de bénévoles

Le Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies est actuellement en période de recrutement de chauffeurs pour son service d’accompagnement-transport aux rendez-vous médicaux. Les personnes intéressées doivent posséder une voiture et être disponibles au moins une journée par semaine.

Pour de l’information, on contacte le 514 648-2323 ou info@benevolatrdp.ca.

Débat électoral

En vue des élections municipales du 5 novembre prochain, la Table de développement social de Rivière-des-Prairies invite la population à un débat local intitulé Votez éclairés. L’organisme souhaite, avec ce débat, démystifier ce palier politique ainsi que de faire découvrir les idées des équipes et les personnes en lice. L’événement aura lieu le 25 octobre, à 18h30, au centre communautaire de Rivière-des-Prairies (9140, boulevard Perras).



Une halte-garderie disponible

Le Centre de l’enfance de Rivière-des-Prairies offre le service de halte-garderie les mercredis et vendredis, de 13h à 16h, et les samedis, de 10h à 15h, dans un local du Centre communautaire Rivière-des-Prairies. Le coût est de 5$. Il est obligatoire de réserver sa place chaque semaine en laissant ses coordonnées au 514 981-6850.



Atelier-conférence sur le parrainage

Le Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies convie les citoyens à un atelier-conférence animé par des membres de Parrainage civique de l’est de l’île de Montréal qui présenteront leur philosophie de l’accompagnement social des personnes souffrant de problèmes de santé mentale ou atteinte d’une déficience intellectuelle. L’activité se déroulera le 19 octobre, de 13h à 15h, au centre communautaire Rivière-des-Prairies (9140, boulevard Perras).

Pour s’inscrire ou de l’information, on compose le 514 648-2323 ou joint le coordination@benevolatrdp.ca.

Inauguration de l’échoppe de Gaïa

L’échoppe de Gaïa invite la population à sa soirée d’inauguration le 20 octobre, au 12545, avenue Fernand-Gauthier, dès 17h. Entreprise d’économie sociale, l’échoppe de Gaïa est une fruiterie et un bistro communautaire pour développer l’accessibilité à des aliments sains.

Information: 514 379-3246 ou info-gaia@videotron.ca.

Assemblée générale

Le Centre de l’enfance de Rivière-des-Prairies tiendra son assemblée annuelle le 23 octobre, à 18h, au 9140, boulevard Perras. Un goûter sera servi.

Information: 514 981-6850.

Atelier sur l’énergie

Le Centre des femmes de Rivière-des-Prairies invite les résidentes à la conférence L’énergie dans notre corps qui se déroulera les 7 et 21 novembre, de 18h30 à 20h30, au coût de 5$ pour les membres et 15$ pour les non membres.

Il y aura également un atelier de scrapbooking, les 15 et 29 novembre, de 18h30 à 20h30, au coût de 5$ pour les membres et 15$ pour les non-membres, et un atelier gratuit sur l’accès à l’égalité en emploi, le 31 octobre, de 13h30 à 15h30.

Pour la programmation complète: http://www.cdfrdp.qc.ca ou au 12017, avenue Alexis-Carrel.

Inscription: 514 648-1030.