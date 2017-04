Conseil en bref

Encore reportés

Les travaux de réfection du bassin de la Brunante, dans Bois-Franc, sont reportés au printemps 2018. Le conseil a dû rejeter les soumissions pour la réalisation de l’aménagement paysager, car le plus bas prix soumis était de 66 % supérieur à l’estimation de l’arrondissement. Un nouvel appel d’offres est en cours pour la réfection de ce bassin conçu par Bombardier Immobilier au début des années 1990.

Nouveaux compteurs d’eau

Un contrat de plus de 50 000 $ a été accordé pour l’achat d’émetteurs qui seront installés sur 500 nouveaux compteurs d’eau, qui permettront de relever à distance la consommation des citoyens en eau potable. Il est ainsi possible de corriger le compte de taxes avant même qu’il ne soit envoyé. Les travaux sont prévus de mai à octobre.

Pour remplacer un compteur équipé d’un émetteur, les citoyens seront joints par téléphone pour fixer un rendez-vous.

Cour rénovée au centre des loisirs

Les travaux de la cour arrière du centre des loisirs devraient débuter ce mois-ci, alors que le conseil a accordé un contrat de près de 700 000 $ aux Entreprises C. Dubois. Un espace multifonctionnel destiné aux aînés et un terrain de jeux pour enfants seront aménagés. Ces besoins avaient été exprimés lors du Forum des aînés et de consultations.

Début des travaux sur Montpellier en mai

Plus de 550 000 $ seront consacrés aux travaux de la piste cyclable et piétonne du boulevard Montpellier, scindé par la voie ferrée. Les aménagements effectués de la mi-mai à août comprendront notamment une piste cyclable de trois mètres de large, un trottoir et une bande verte.

250 000 $ pour la lutte contre la pauvreté

Une subvention a été accordée à 13 organismes laurentiens pour des projets de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale, grâce à une entente entre la Ville de Montréal et le ministère du Travail. Parmi ceux retenus par le jury, on trouve notamment la Maison des familles de Saint-Laurent, pour la coordination du magasin-partage, le centre l’Unité, pour leur intervenant scolaire, et le COCLA, pour un projet freinant l’exclusion des aînés.

Améliorer le sentiment de sécurité

Le Centre des femmes de Saint-Laurent bénéficiera d’une subvention de 12 500 $ dans le cadre du Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en sécurité urbaine. L’organisme, en partenariat avec le SPVM, organisera des marches exploratoires, des activités intergénérationnelles, des kiosques d’information et des conférences. Le centre continuera également de s’investir dans les secteurs Chameran-Lebeau et Hodge-Place Benoit.

Soutenir les aînés

Des subventions de 1 000 à 1 750 $ ont été accordées à 12 organismes du troisième âge de Saint-Laurent, comme le Carrefour des aînés, Place à la marche et Les Aînés du Village Montpellier.

Questions sur le projet Liiv Village Urbain

L’ancien conseiller de Ville Saint-Laurent, Charles Benchimol, souhaitait en savoir plus sur le processus démocratique lié au projet de développement Liiv Village Urbain, qui devrait prendre forme sur Marcel-Laurin, près de l’A-40. Le maire, Alan DeSousa, a précisé que le changement de zonage de l’ancienne usine Honeywell n’avait pas encore été voté et qu’il demeurait à l’écoute des citoyens. Une consultation publique a eu lieu fin mars. Un registre, que peuvent signer les citoyens visés qui s’opposent à ce changement, est disponible, comme le prévoit la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.