7 hommes arrêtés pour une série de crimes violents

Sept jeunes hommes ont été arrêtés le mercredi 7 juin dernier pour une série de crimes violents survenus dans la dernière année, dont un meurtre dans Ahuntsic et l’incendie d’un salon funéraire lié à la mafia dans Saint-Léonard, a annoncé le Service de police de la Ville de Montréal.

Les suspects sont des membres ou des sympathisants de gang de rue d’allégeance rouge qui auraient commis l’homicide et des incendies criminels pour le compte du crime organisé italien, selon la police.

D’autres arrestations pourraient survenir, puisque des interrogatoires sont en cours, prévient la police.

En plus des arrestations, la police indique avoir déjoué plusieurs crimes et saisi des armes à feu, des chargeurs, un silencieux artisanal, un pistolet à décharge électrique et d’autres items.

Le meurtre dans Ahuntsic est celui d’Angelo D’Onofrio, un septuagénaire tué par balles le 2 juin 2016 au café Hillside, maintenant le Café Sinatra, sur Fleury Est. D’après les policiers, il s’agissait d’une erreur sur la personne.

Un des incendies criminels est celui du Complexe Funéraire Loreto, dans Saint-Léonard, à la fin avril dernier. L’établissement est lié au clan Rizzuto de la mafia montréalaise.

Pour mener son opération, le SPVM a mis sur pied une équipe d’enquête regroupant la Section des crimes majeurs, les unités des Crimes majeurs, Incendies criminels, Crimes de violence de la Division Est et de l’Antigang. Cette équipe a également reçu le soutien des policiers du poste de quartier 39, à Montréal-Nord.

Les suspects, Ebamba Ndutu Lufiau, Jeff Jouben Theus, Vladimir Laguerre, Leeroy Abraham, Elvis Comoe, Pawel Platchta et Kens Emmanuel Noel, doivent comparaître jeudi à la Cour du Québec.