Une nouvelle image pour la Fondation de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont

La Fondation de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont a lancé sa nouvelle image de marque tournée vers la médecine de l’avenir: la thérapie cellulaire.

La nouvelle signature de la Fondation, Souche de guérison, souhaite évoquer à la fois l’avant-gardisme et le souci de prendre soin des petits et grands besoins des patients de l’hôpital, au quotidien.

La nouvelle plateforme, conçue par l’agence LG2, met de l’avant des cellules en mouvement formant une chaîne, afin d’illustrer une capacité de s’unir pour régénérer la santé par le partage, la générosité, la solidarité et le don de soi. Le logo principal, illustré par une cellule verte unique, représente la cellule souche, de laquelle naît cette réaction en chaîne de soutien aux patients.

14,4 Depuis 2007, la Fondation a investi 14,4 M$ dans le développement de la thérapie cellulaire.



La thérapie cellulaire à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont

Pôle d’excellence en thérapie cellulaire depuis 30 ans, l’hôpital Maisonneuve-Rosemont a été pionnier de la greffe de cellules souches issues de moelle osseuse. Il est aujourd’hui le plus important centre de référence pour les cas de cancers du sang au Québec et détient la plus grande expertise en thérapie cellulaire et en médecine régénératrice au Canada. Son Centre d’excellence en thérapie cellulaire, réputé mondialement, est doté d’équipements de pointe et attire les plus brillants chercheurs et médecins dans ce domaine.