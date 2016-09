Trois nouveaux chantiers à Saint-Léonard

L’arrondissement de Saint-Léonard continue ses travaux routiers alors qu’il vient d’octroyer un troisième contrat pour la réfection routière de trois rues.

Le Groupe TNT inc. commencera la réfection du pavage et de certaines sections de trottoirs le 19 septembre et devra terminer le tout avant le 18 octobre pour un montant de 431 748,37$.

Ce contrat est le troisième signé cette année par l’arrondissement. Le premier, s’élevant à plus de 5,1 M$, touchait à sept rues, le deuxième, de 4,4 M$, comportait 11 rues.

Chantiers

Ces travaux s’ajoutent à plusieurs chantiers déjà en branle dans l’arrondissement.

Des réfections de la chaussée sont en cours sur la rue Lionel-Groulx et le boulevard Couture. La réfection d’une conduite d’aqueduc sur la rue Pascal-Gagnon bloque la circulation en direction nord, entre le boulevard des Grandes-Prairies et la place Pascal-Gagnon.

9,9M$ 9 955 727,27$ ont été investis jusqu’à présent dans la réfection routière en 2016 à Saint-Léonard.



Les deux plus gros chantiers se déroulent dans le secteur de la rue du Champ d’eau et de la rue Jarry. Le premier limite l’accès au boulevard métropolitain en direction Est et interdit l’accès à la rue du Champ d’eau au sud de la rue Jarry. Des travaux de la ville-centre et du ministère des Transports du Québec s’y succèdent jusqu’en décembre 2016.

Le dernier chantier, qui prendra fin en décembre 2017, se déroule le long de la rue Jarry, entre le boulevard Viau et la rue du Champ d’eau. Plusieurs puits y réduisent l’accès, notamment aux rues Lacordaire et Arthur-Péloquin, dans le cadre d’une construction d’aqueduc.

Les nouvelles rues en travaux