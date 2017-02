Faciliter l’accès à l’emploi chez les immigrants

Arrêté depuis plus d’un an, le programme Connexion compétence, qui offre de l’aide aux immigrants pour retourner sur les bancs d’école ou sur le marché du travail, est de retour à l’Accueil des immigrants de l’est de Montréal (AIEM) pour les trois prochaines années.

L’AIEM a dû cesser d’offrir ce programme, offert alors depuis 2009, à la fin de l’année 2015, par manque de financement.

«Nous avons déposé une demande pour poursuivre le programme. Les délais pour obtenir la subvention ont fait que nous n’avons eu la confirmation qu’en décembre 2016», explique Vincent Garneau, directeur adjoint à l’AIEM.

Il était important pour l’organisme de ramener ce programme, car le besoin était très grand.

«C’est un défi immense. Il est déjà difficile de se trouver un emploi à la base alors quand on est un immigrant qui doit en plus suivre un processus d’immigration ardu, où il y a notamment le choc culturel, c’est un besoin encore plus présent», indique M. Garneau.

Nouvelle approche

Le programme, financé par le gouvernement du Canada, a une nouvelle approche. Auparavant, le programme était axé sur le retour à l’école. Cette fois-ci, la majorité des participants devront se trouver un emploi et le garder.

«Le travail est essentiel pour une bonne intégration. Il permet aux gens de sortir de leur routine et de l’isolement. De plus, il améliore la qualité de vie et diminue le stress relié aux dépenses familiales», ajoute Rama Camara, chargée de projet pour Connexion compétence à l’AIEM.

En effet, au moins 63% des participants devront rester sur le marché du travail à la fin du programme contre 23% qui devront retourner aux études.

«L’expertise que l’AIEM a développée au cours des six années où il a eu le programme a convaincu les partenaires que même si nous ne sommes pas un organisme en employabilité, nous pouvions aider les immigrants», souligne Mme Camara.

Pendant six semaines, les participants, divisés par groupe de huit personnes, se rencontrent cinq jours par semaine, pour se préparer à son futur emploi. Recherches, cours d’informatique, ateliers informatifs, rédaction de curriculum vitae, les gens apprendront le maximum afin d’être outillés pour trouver un travail.

56 C’est le nombre de personnes qui participeront au programme Connexion compétence à l’AIEM pour les trois prochaines années à Saint-Léonard et Pointe-aux-Trembles.

«Au départ, c’est comme si nous les tenions par la main. Ils apprennent beaucoup de choses, car il y a beaucoup de méconnaissances du milieu du travail», révèle Mme Camara.

Par la suite, les participants auront 15 semaines pour se trouver un emploi et pour le garder.

«Même s’ils ne trouvent pas d’emplois à la fin du processus, ils ont appris beaucoup d’éléments qui les aideront à l’avenir. De plus, ils se sont créé un réseau qui leur permettra de sortir de l’isolement», souligne M. Garneau.

Le programme n’est pas seulement offert à l’AIEM situé à Saint-Léonard, mais également à la succursale de Pointe-aux-Trembles, afin de joindre le maximum d’immigrants de l’est de Montréal.

Les immigrants voulant s’informer ou participer au programme Connexion compétence doivent composer le 514 723-4939.

Objectifs

Le programme Connexion compétence à trois objectifs: