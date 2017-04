120 000$ pour aider les enfants léonardois

Les services de garde éducatifs à l’enfance de Saint-Léonard bénéficieront d’un petit coup de pouce alors que le gouvernement vient de leur annoncer une aide financière de plus de 120 000$.

Cet argent servira à faciliter la transition vers l’école des enfants de 4 ans et améliorer la qualité des services de garde éducatifs.

«Il est essentiel d’agir tôt et de manière concertée pour faciliter la transition des tout-petits vers l’école et assurer leur réussite éducative», lance Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

Un total de 24 Centres de la petite enfance et garderies du secteur se partageront 95 022$ pour financer des projets, tels que des sorties pour se familiariser avec sa future école. De plus, le bureau coordonnateur de la garde en milieu familial de Saint-Léonard recevra 25 000$ pour améliorer la qualité de services offerts dans les établissements.

Cette somme fait suite à l’annonce, le 23 mars dernier, d’un investissement de plus de 10 millions de dollars à travers le Québec pour assurer la réussite éducative dès la petite enfance.