Contrats remis en question pour une entreprise sur la «liste grise»

Alors qu’il vient de perdre un contrat de plus de 6 M$ dans l’est de Montréal, Groupe TNT pourrait également se voir refuser deux autres contrats de voirie, cette fois-ci à Saint-Léonard, et ce même s’il était le plus bas soumissionnaire.

Alors que les élus léonardois devaient octroyer deux contrats totalisant près de 10 M$ pour la réfection d’une trentaine de rues au conseil d’arrondissement du 1er mai, les deux points ont été retirés à l’ordre du jour, peu de temps avant le début de la séance. Depuis, l’arrondissement ainsi que la Ville de Montréal sont en vérification dans le dossier.

«Aucune décision n’a encore été prise», a confirmé l’arrondissement de Saint-Léonard dans un courriel envoyé à TC Media.

À la suite de travaux de voirie n’ayant pas obtenu la note de passage à Montréal en 2016, l’administration municipale a mis Groupe TNT sur la «liste grise», qui comprend les entreprises privées ayant un rendement insatisfaisant. L’entreprise peut toujours répondre aux appels d’offres de la Ville, mais les élus peuvent l’écarter même si elle est le plus bas soumissionaire.

«Nous n’avons toujours pas obtenu de confirmation de la part de l’arrondissement de Saint-Léonard, mais nous sommes certains que les élus prendront la meilleure décision pour l’arrondissement et leurs concitoyens», indique le vice-président finances et administration de l’entreprise, Yvon Lefrançois, par courriel.

Si Groupe TNT perd ces contrats, ceux-ci seraient alloués au deuxième plus bas soumissionnaire, soit Roxboro Excavation dans un des dossiers et Demix Construction dans l’autre, ce qui coûterait un total de 206 000$ de plus à l’arrondissement et la Ville de Montréal.

Le 10 mai, Groupe TNT a été écarté d’un contrat de planage et de revêtement dans les arrondissements d’Anjou, de Saint-Léonard et de Montréal-Nord.

