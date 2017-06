Ouvert et fermé pour les Fêtes nationales

Plusieurs installations de Saint-Léonard seront fermées dans le cadre de la Fête nationale du Québec et la Fête du Canada.

La mairie d’arrondissement et le bureau Accès Saint-Léonard (8400, boulevard Lacordaire) ainsi que les bureaux de la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises (8380, boulevard Lacordaire) et de la Direction des travaux publics (6025, boulevard Métropolitain) seront fermés les lundis 26 juin et 3 juillet.

La bibliothèque (8420, boulevard Lacordaire) sera fermée les samedis 24 juin et 1er juillet tout comme l’aréna Martin-Brodeur (5300, boulevard Robert), l’aréna Roberto-Luongo (7755, rue Colbert) et le terrain synthétique du Complexe sportif Saint-Léonard (5300, boulevard Robert).

Le stade Hébert (7655, rue Colbert), les piscines extérieures, les terrains naturels de soccer et de baseball, ainsi que les pavillons situés dans les neuf grands parcs de l’arrondissement seront ouverts les samedis 24 juin et 1er juillet selon l’horaire régulier.

Les rencontres du samedi matin (9h à 12h), sans rendez-vous avec un élu, seront maintenues le samedi 24 juin, avec la présence de Patricia R. Lattanzio, conseillère de la Ville du district Saint-Léonard-Est. Les rencontres du samedi feront cependant relâche le samedi 1er juillet.

Collectes

Les collectes des ordures ménagères, des matières recyclables, des encombrants et des résidus de construction, de rénovation et de démolition seront maintenues selon l’horaire régulier.