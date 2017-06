Saint-Léonard inaugure sa nouvelle scène extérieure

Les élus municipaux, provincial et fédéral étaient présents pour l'inauguration de la scène extérieure de Saint-Léonard. Audrey Gauthier/TC Media Previous photo Next photo





Saint-Léonard fête le 375e anniversaire de Montréal en grand, avec de nombreuses activités, dont l’inauguration de la scène extérieure permanente.

La Ville de Montréal a versé 1 M$ pour la création de la scène, legs de Montréal dans l’arrondissement. «Le 375e anniversaire n’est pas seulement une célébration, mais également le lancement d’un nouveau chapitre de notre société. Nous voulions léguer un héritage de cette fête dans nos arrondissements et Saint-Léonard est un endroit où la culture à tout son sens», lance le maire de Montréal, Denis Coderre.

La scène a accueilli ses premiers artistes le 17 juin alors que Coco Méliès et Annie Villeneuve ont performé au parc Wilfrid-Bastien. En plus des nombreux spectacles prévus sur la scène, les organismes pourront également prendre possession des lieux, notamment les clubs de l’âge d’or qui pourront y tenir leurs activités de danse en ligne.

«C’est un projet exceptionnel. Nous sommes très fiers de cette nouvelle scène qui vient remplacer celle que nous avions, qui était rendue à la fin de sa vie utile», souligne le maire de Saint-Léonard, Michel Bissonnet.

En plus des 1,4 M$ investis dans la construction, la Ville de Montréal et l’arrondissement de Saint-Léonard ont également mis 500 000 $ dans l’éclairage et l’équipement sonore. Ainsi, il sera possible d’y tenir des activités à l’année, affirme le maire de Saint-Léonard.

1,4 M$ La construction de la scène extérieure a demandé un investissement de 1,4 M$, dont 1 M$ a été payé par la Ville de Montréal et 400 000 $ par l’arrondissement de Saint-Léonard.

Festivités du 375e à Saint-Léonard

Des centaines de personnes se sont déplacées au parc Wilfrid-Bastien le 17 juin pour prendre part aux différentes activités organisées.

Une centaine d’enfants accompagnés de leurs parents ont mis à l’eau les bateaux qu’ils ont construits avec Jeune marin urbain, dans le cadre du projet Petit bateau deviendra grand.

Des fontaines interactives ont également animé l’étang en attendant le spectacle de son et lumière qui s’y tenait au couchée du soleil.

Plusieurs organismes de l’arrondissement étaient également présents pour informer la population de leurs services, mais aussi de leurs activités dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal.