Une table à pique-nique pour le 375e

Les Compagnies Loblaw Limitée a offert un legs à l’arrondissement de Saint-Léonard, dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, soit une table à pique-nique.

La table à pique-nique, moderne et multigénérationnelle, peut rassembler jusqu’à 20 personnes, qui a été conçue par deux étudiantes en design de la Faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal, Isabelle Vo et Émilie Proulx. Elle a été installée près des jeux d’eau, dans le parc Wilfrid-Bastien.

«Les membres du conseil d’arrondissement et moi-même sommes très heureux de ce legs que Les Compagnies Loblaw Limitée a fait aux citoyennes et aux citoyens de l’arrondissement et nous la remercions de cette générosité. En axant sur une grande table intergénérationnelle, l’entreprise a su offrir un mobilier urbain correspondant aux valeurs de l’arrondissement. Ce legs permettra ainsi de rassembler les différentes cultures et les différentes générations présentes dans l’arrondissement autour d’une même table», a fait valoir le maire de l’arrondissement, Michel Bissonnet.

Un legs à l’ensemble de Montréal

À titre de Grande Montréalaise prenant part aux célébrations du 375e anniversaire de Montréal, Les Compagnies Loblaw Limitée a choisi d’offrir un legs aux Montréalaises et aux Montréalais en investissant 1,25 M$ pour fabriquer 24 tables de pique-nique surnommées Les tables du partage le Choix du Président. Ces tables ont été offertes aux 19 arrondissements et à 5 parcs-nature dans le cadre de la Grande Tournée, mise en place par la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal.

«Ce legs a pour objectif de nourrir la joie de vivre des Montréalaises et des Montréalais et de les aider à profiter pleinement de leur ville et de ses grands espaces. Nous sommes persuadés que les citoyennes et les citoyens de la métropole vont s’approprier les tables emblématiques afin de se rassembler pour partager de bons moments avec familles et amis», a déclaré Johanne Héroux, directrice principale, affaires corporatives et communications chez Les Compagnies Loblaw Limitée.

Au-delà d’une conception purement montréalaise, ces tables sont fabriquées avec du cèdre rouge, connu pour sa résistance à l’usure du temps et aux intempéries. Les deux étudiantes qui les ont conçues se sont basées sur des critères d’innovation et de modernité afin de créer un produit à la fois beau, pratique et durable dans le temps.