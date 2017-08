Le soccer fait place au baseball à Giuseppe-Garibaldi

Le terrain de soccer du parc Giuseppe-Garibaldi fera place à un terrain de balle au cours des prochaines semaines, alors que les travaux commenceront dès cet automne.

«Nous poursuivons nos efforts afin de maintenir le réseau des terrains de balle municipaux en bon état et d’assurer une offre de services de qualité aux citoyens. Il s’agit là de conditions essentielles pour le développement du baseball à Montréal. Je suis particulièrement fier d’annoncer la construction du futur terrain de balle du parc Giuseppe-Garibaldi à Saint-Léonard, qui sera le tout premier terrain de balle synthétique à être construit sur le territoire de Montréal», a déclaré le maire de Montréal, Denis Coderre.

Le projet de construction du terrain du parc Giuseppe-Garibaldi, qui pourra accueillir des équipes de catégories midget et junior, s’inscrit dans le Programme de réfection des terrains de balle de Montréal.

«Ces nouveaux projets viennent en appui au plan d’action baseball 2015-2025 qui mise non seulement sur une offre adéquate d’infrastructures, mais aussi sur le développement de la pratique du baseball et la promotion de ce sport par l’accueil d’événements», a affirmé Dimitrios Beis, responsable de l’approvisionnement, des sports et loisirs, et des communautés d’origines diverses au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Le Programme de réfection des terrains de balle de Montréal

Le Programme de réfection des terrains de balle de Montréal a pour objectif de réaliser, en collaboration avec les arrondissements concernés, des projets de mise aux normes et d’amélioration fonctionnelle des terrains de balle. Pour la période 2015-2017, le programme concerne la réfection de 33 terrains répartis dans 16 arrondissements.

À ce jour, sept contrats d’exécution de travaux ont été octroyés touchant à la réfection de 18 terrains de balle situés dans 10 arrondissements.

Rappelons que le Programme de réfection des terrains de balle de Montréal prévoit des investissements totaux d’environ 15 M$ sur trois ans (2015-2017). Le plan d’action baseball de Montréal 2015-2025 prévoit également l’instauration de pôles sportifs régionaux en sports de balle pour un investissement additionnel de 15 M$. On retrouvera notamment dans ces pôles deux terrains aux normes internationales. Ces terrains permettront à la métropole d’accueillir des événements internationaux tels que le Championnat du monde de baseball des 18 ans et moins.