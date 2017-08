Nicola Di Iorio prisé par ses pairs

L’avocat Nicola Di Iorio a reçu la distinction Avocat émérite du Barreau du Québec.

Cette distinction est reconnaissance faite aux membres les plus méritants du Barreau et vise à souligner l’excellence de leurs actions professionnelles, leur parcours d’exception ayant contribué à renforcer l’image de la profession ou leur rayonnement dans leur milieu social et communautaire, lequel a rejailli sur la profession d’avocat.

«Nous sommes extrêmement fiers que le Barreau ait reconnu le leadership de Nicola au sein de la profession juridique et dans sa communauté, commente Jean-François Gagnon, chef de la direction de Langlois avocats, cabinet d’avocat dont Nicola Di Iorio en est l’un des associés et le co-chef de secteur en droit du travail et de l’emploi. Il joue un rôle clé dans l’évolution du domaine du droit du travail et de l’emploi et ajoute une profondeur exemplaire aux dossiers de nos clients. »

En plus d’être avocat en pratique privée, M. Di Iorio est également professeur agrégé à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, auteur de doctrine en droit et député de Saint-Léonard–Saint-Michel.