La piscine Giuseppe-Garibaldi en travaux

Après la pataugeoire et la piscine du parc Pie-XII, c’est au tour de la piscine et du pavillon des baigneurs Giuseppe-Garibaldi de se refaire une beauté.

Les élus de Saint-Léonard viennent d’octroyer un contrat pour des services professionnels en architecture et ingénierie à la firme Viau Bastien Gosselin Architectes Inc. Celle-ci devra élaborer les plans et devis pour la mise aux normes des installations aquatiques ainsi que surveiller le chantier.

113 000$ Le contrat alloué à Viau Bastien Gosselin Architectes Inc. est d’un total de 113 825,25$.

Parmi les travaux à effectuer à la piscine, il était nécessaire de remplacer le système de filtration.

«Actuellement, le système de filtration de la piscine est désuet, il est rendu à sa fin de vie utile et ne rencontre pas le nombre de cycles de filtration requis», indique l’arrondissement dans son sommaire décisionnel.

En plus de la mise aux normes du système de filtration, des modifications architecturales seront également apportées aux installations afin d’y augmenter la sécurité à l’égard des usagers et en faciliter l’accessibilité universelle.

Les travaux nécessiteront la fermeture de la piscine, se faisant, l’administration a mis en place un calendrier approximatif pour tenter de diminuer les impacts auprès des Léonardois.

«Afin d’assurer, pour l’été prochain, un service aux citoyens dans le sud de l’arrondissement, il est important de procéder sans plus tarder», souligne l’administration locale.

La rédaction des plans et devis serait effectuée à l’hiver 2017-2018. Le chantier devrait débuter le 27 août 2018 pour se terminer le 15 juin 2019.