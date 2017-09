La Politique de l’enfant s’étend à Saint-Léonard

L’arrondissement de Saint-Léonard fait son entrée dans la Politique de l’enfant de Montréal, déployée aujourd’hui dans 14 arrondissements de la ville de Montréal.

Lancée au printemps 2016 auprès de huit arrondissements, la politique se déploiera dans six nouveaux secteurs, cette année, soit Ahuntsic-Cartierville, LaSalle, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Saint-Laurent, Saint-Léonard et Ville-Marie.

«Les arrondissements sont des partenaires de premier choix pour la mise en œuvre de la Politique de l’enfant. Ils disposent en effet d’une bonne connaissance des enjeux et des services de leur territoire en plus d’entretenir une relation de confiance avec les organisations de leur secteur en relation avec les jeunes et les familles les plus vulnérables. Ils sont donc bien placés pour mettre en place avec succès des initiatives en faveur de ces jeunes et de leur famille», indique le maire de Montréal, Denis Coderre.

40 Au cours de la première année de la Politique de l’enfant, quelque 40 projets ont été mis en place à Montréal.

La Politique de l’enfant possède une enveloppe de 25 M$ sur cinq ans pour financer des projets dédiés aux enfants de moins de 17 ans et aux familles vulnérables. Ceux-ci doivent se baser sur les priorités d’intervention de la politique, soit la sécurité et l’accessibilité des environnements urbains, la sécurité alimentaire et la saine alimentation, la persévérance scolaire et la réussite éducative ou encore l’accès à la culture, aux sports et aux loisirs.

Les arrondissements partenaires

Un total de 14 arrondissements a adopté la Politique de l’enfant.

2016:

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Lachine

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Montréal-Nord

Pierrefonds–Roxboro

Sud-Ouest

Verdun

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

2017: