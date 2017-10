Saint-Léonard prisé pour son programme de bénévolat

L’arrondissement de Saint-Léonard a remporté un trophée Otium pour la réalisation d’un projet pilote en matière de soutien au bénévolat.

Ce prix d’excellence de l’Association québécoise du loisir municipal, remporté dans la catégorie Soutien et bénévolat, souligne l’apport remarquable d’une municipalité ou d’un arrondissement qui offre un soutien au bénévolat en loisir et en sport, qui soutient des organismes dans leurs efforts pour le développement du loisir et du sport ou qui encourage le bénévolat sur son territoire en soutenant des bénévoles ou des organismes.

«Cette distinction vient reconnaître l’excellence du projet pilote en matière de soutien au bénévolat que l’arrondissement de Saint-Léonard a réalisé à l’automne 2016 et à l’hiver 2017 auprès de six organismes locaux, qui se sont dits très satisfaits de leur expérience. Ce succès a d’ailleurs mené au déploiement, en juin dernier, d’un service d’accompagnement qui vise à soutenir les 70 organismes partenaires de l’arrondissement dans leurs activités de recrutement de bénévoles. L’Association québécoise du loisir municipal a choisi, en nous remettant ce prix Otium, de souligner et de récompenser nos efforts», commente la présidente de la Commission permanente des loisirs, des sports, de la culture et du développement social et conseillère d’arrondissement, Lili-Anne Tremblay.

«Un prix comme celui que nous venons de recevoir nous conforte dans la pertinence d’une telle initiative et nous encourage évidemment à poursuivre nos efforts pour soutenir le renouvellement des bénévoles sur notre territoire et assurer un environnement favorable à la poursuite de leur engagement. Les bénévoles représentent une ressource inestimable pour notre communauté et l’arrondissement entend assumer pleinement son rôle de leader pour les valoriser», ajoute le maire de l’arrondissement, Michel Bissonnet.

Sensible à la problématique de recrutement et de rétention des bénévoles, l’arrondissement de Saint-Léonard, en partenariat avec Sport et Loisir de l’île de Montréal, a réalisé un projet pilote ayant mené à l’implantation du Programme de soutien en gestion des bénévoles qui vise à valoriser le bénévolat dans la communauté et à soutenir le renouvellement des pratiques de gestion des bénévoles au sein des organismes. Ce programme présente deux volets, soit un service d’accompagnement des organismes et une campagne promotionnelle pour l’engagement bénévole.

Lors de l’annonce du déploiement de ce programme en juin dernier, l’arrondissement a également officialisé son engagement en matière de bénévolat en devenant le premier arrondissement montréalais à adhérer à la Charte du bénévolat et des organisations de bénévoles.