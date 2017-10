Connaissez-vous votre district, Saint-Léonard Est?

Il reste moins de trois semaines avant les élections municipales. Les Léonardois devront choisir les élus qui les représenteront pour les quatre prochaines années. TC Media a fait le survol des deux districts de l’arrondissement et a donné la parole aux candidats et candidates des deux partis principaux qui souhaitent s’y faire élire.

Saint-Léonard Est: plus âgé et moins riche que son voisin

Même s’ils sont tous Léonardois, les résidents de Saint-Léonard Est connaissent une réalité différente de leur voisin du quartier, notamment en ce qui concerne les revenus et l’âge.

En effet, avec 33 168 personnes résidant à l’est du boulevard Lacordaire, le district Saint-Léonard Est ne compte que 42% de la population totale de l’arrondissement, selon les données les plus récentes du Recensement de la population de Statistique Canada. Il faut toutefois préciser qu’une partie importante du territoire est occupée par le parc industriel, ce faisant la superficie habitable est réduite. C’est aussi dans ce district que l’on retrouve le moins d’espaces verts dans l’arrondissement, soit six contre 12 pour l’Ouest.

La pyramide d’âge pour les Léonardois de l’Est varie également de celle de l’Ouest. Alors que les deux secteurs ont la même proportion de personnes âgées de moins de 14 ans, l’Est compte d’avantage d’aînés que son voisin, avec 22% de gens âgés de plus de 65 ans contre 19% pour Saint-Léonard Ouest.

Les distinctions se poursuivent au niveau de l’immigration, alors que Saint-Léonard Est est un lieu convoité par les immigrants récents, principalement ceux d’Algérie. 33% des nouveaux arrivants viennent de ce pays dans l’est du territoire, contre 27% dans l’Ouest. Malgré l’arrivée de nouveaux arrivants, la communauté italienne reste très présente dans les deux districts, avec 30% de la population immigrante.

Les Léonardois de l’Est possède également un revenus moindre que la moyenne de l’arrondissement. Le revenu moyen des ménages du district est de 53 586$ contre 54 784$ pour l’arrondissement, 55 723$ pour Saint-Léonard Ouest et 57 717$ pour la ville de Montréal. De plus, les femmes du district sont payés 6500$ de moins que le revenu moyen des hommes du secteur.

Lili-Anne Tremblay, Équipe Denis Coderre pour Montréal, conseillère d’arrondissement

Pour la conseillère sortante, sa priorité est de développer une phase deux du projet de revitalisation de la rue Jean-Talon. Alors que la Ville de Montréal prévoit, entre autres, refaire la rue, élargir les trottoirs et changer les feux de signalisation, Mme Tremblay souhaite poursuivre le travail d’embellissement, notamment avec les commerçants et propriétaires d’immeubles de l’artère.

Mme Tremblay compte aussi développer un nouveau modèle de partenariat d’affaires sociales afin de favoriser l’autonomie des organismes et associations sportives et sociales de Saint-Léonard.

«Je vais poursuivre également les projets sur lesquels je travaille depuis quatre ans, dont l’accessibilité universelle, le programme Municipalité amie des aînés, la Revitalisation urbaine intégrée Viau-Robert ainsi que le programme de lutte contre la prolifération des chats errants», indique Mme Tremblay.

Patricia R. Lattanzio, Équipe Denis Coderre pour Montréal, conseillère de Ville

La candidate sortante s’assurera que la rue Jean-Talon sera revitalisée «comme il se doit» et qu’on y apporte les améliorations nécessaires pour redonner de la vitalité à «cette rue importante au niveau économique et culturel».

Elle souhaite aussi revoir le parc industriel de Saint-Léonard afin de développer le potentiel du secteur pour le rendre attrayant pour y travailler et s’y installer. Selon l’avocate, le territoire a été mis de côté et le moment est venu d’y consacrer du temps.

«Je veux aussi travailler sur des projets pour attirer des familles à Saint-Léonard. Je vais également continuer d’écouter les demandes citoyennes, notamment au sujet de la sécurité et de la propreté, et les réaliser dans des délais plus expéditifs», mentionne Mme Lattanzio.

Giovanni Capuano, Projet Montréal, conseiller d’arrondissement

Giovanni Capuano souhaite répondre aux besoins des citoyens. Sa priorité est d’être à l’écoute des Léonardois et de réaliser les projets dont ils ont besoin.

«Pendant mes visites, les Léonardois me parlent beaucoup des problèmes de sécurité dans le secteur, notamment la vitesse dans les rues. Il faut mettre en place des aménagements plus sécuritaires», souligne l’ancien membre des Forces armées canadiennes.

Le candidat souhaite également développer le transport actif dans le secteur. Il compte travailler au prolongement de la ligne bleue vers Anjou et à la création d’une toute nouvelle ligne de métro, la ligne rose, qui relierait Montréal-Nord à Lachine, en passant par Saint-Léonard. Il veut aussi développer une piste cyclable en site propre dans l’arrondissement.

Arij-Abrar El Korbi, Projet Montréal, conseillère de Ville pour Saint-Léonard Est

Cette finissante au baccalauréat en science politique à l’Université du Québec à Montréal veut se concentrer sur les jeunes et leur donner une place à Saint-Léonard.

«Je compte travailler avec les organismes et intervenants du secteur pour organiser des activités pour les jeunes et travailler pour favoriser l’engagement citoyen», lance Mme El Korbi.

La candidate compte améliorer l’urbanisme de l’arrondissement afin, notamment, d’offrir davantage de logements aux familles et ainsi les maintenir dans le quartier.

Elle veut également bonifier le transport en commun dans l’Est, un secteur oublié selon elle. Pour y arriver, elle mise sur la création de la ligne rose du métro et l’augmentation du nombre de passages sur les lignes d’autobus traversant Saint-Léonard, notamment la 141 et 33.