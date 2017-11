Une année faste pour le Collectif jeunesse

Le Collectif jeunesse a été «très actif» pour l’année 2016-2017. Celui-ci a réalisé et a pris part à une quinzaine de projets, une année «record».

En effet, l’organisme finance et participe à l’élaboration de plusieurs projets, chaque année, grâce à la mesure de financement Milieux de vie favorables jeunesse octroyé par le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) de l’est-de-l’île-de-Montréal. Parmi celles-ci, on remarque les Soupers sexo, les ateliers de la Zone 16-24 et le projet de travail de rue.

De plus, l’année 2016-2017 a été faste pour Saint-Léonard alors que de nombreux programmes et initiatives y ont vu le jour en même temps, dont les festivités entourant le 375e anniversaire de Montréal, le lancement du programme Prévention jeunesse et le chantier du plan de quartier de Concertation Saint-Léonard.

«C’est un concours de circonstances qui fait que nous avons été plus actifs en 2016-2017», indique Étienne Pagé, membre du conseil d’administration du Collectif jeunesse de Saint-Léonard, qui est fier du travail accompli par l’organisme jeunesse.

Ces nouvelles opportunités ont permis au Collectif jeunesse de, notamment, organiser une course de boîtes à savon ainsi que la course Chemin du roi. Cette dernière a réuni des élèves des écoles secondaires francophone et anglophone du quartier pour une course à relais de 280 km. 300 élèves de cinquième et sixième années des écoles primaires du secteur ont couru avec les adolescents sur les deux derniers kilomètres du parcours.



Un premier plan d’action

Le Collectif a également planché sur l’élaboration de son plan d’action pour les cinq prochaines années.

Il a notamment rencontré 177 jeunes et sondé près de 250 parents afin de connaître les problématiques et les besoins à Saint-Léonard.

«C’est une grande démarche qui nous permettra d’ajuster nos actions aux besoins de la jeunesse. Mais, pour avoir les conditions essentielles, il nous fallait la voix des jeunes. Ç’a été l’élément déclencheur du plan», mentionne Karine Mathieu, membre du conseil d’administration du Collectif jeunesse de Saint-Léonard.

Depuis l’automne 2016, un comité Plan d’action travaille sur l’élaboration, la mobilisation et la rédaction du plan. Celui-ci sera présenté en décembre 2017 et les premières actions devraient être mises en place en 2018.

Besoin d’argent

Plusieurs défis s’annoncent pour le Collectif jeunesse dans la prochaine année, dont la recherche de nouvelles sources de financement qui serviraient à l’élaboration de nouvelles activités et le recrutement d’une personne à la coordination du Collectif jeunesse.

«Les besoins sont là. Si nous voulons outiller le quartier, il faut engager quelqu’un, car actuellement, les membres font le travail sur leur propre temps. Une coordination nous permettrait d’aller encore plus loin», souligne M. Pagé.

L’organisme a d’ailleurs souligné ce besoin à Concertation Saint-Léonard, dans le cadre du processus de soutien innovant. Celui-ci est une nouvelle démarche du quartier qui vise à réfléchir sur des façons de soutenir le réseau communautaire.

Quelques projets du Collectif jeunesse de Saint-Léonard