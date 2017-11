La Fondation Santa-Cabrini de retour à l’Avant-première bénéfice du Salon de l’Auto de Montréal

La Fondation Santa Cabrini participera, pour une dixième année, à l’Avant-première bénéfice du Salon de l’Auto de Montréal, le 18 janvier prochain.

Depuis 2005, une somme de 6,1 M$ a été remise à des fondations hospitalières du grand Montréal, dont 850 000$ pour la Fondation Santa Cabrini en neuf ans. Ces fonds ont servi à l’amélioration de l’accessibilité et de la qualité des soins et des services de santé à l’hôpital Santa Cabrini et au Centre d’hébergement et de soins longue durée Dante.

Le billet, dont le coût s’élève à 225$, donne le droit à la visite du salon en avant-première, au son de la musique de jazz et d’animation artistique de tout genre. Il sera possible de bénéficier du service de bar et de buffet chaud et froid. Des prix de présence sont prévus ainsi qu’un encan silencieux. Un reçu pour fin fiscale de 60$ est remis aux acheteurs. Un forfait corporatif est disponible au prix de 2750$, incluant 10 billets et un programme de visibilité à l’intérieur du Salon.

Le nombre de billets en circulation est limité. Ils sont disponibles à la fondation, auprès de Marielle Bordua, au 514 252-4850, ou Carla Casola, au 514 252-6497. Un formulaire de réservation est également disponible au http://www.fondationsantacabrini.org.