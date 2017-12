Pour une culture plus accessible à Saint-Léonard

L’arrondissement de Saint-Léonard a lancé son premier plan d’action culturel afin d’enrichir sa sphère culturelle, mais surtout pour améliorer le vivre ensemble sur son territoire.

Lors d’une grande démarche consultative, l’administration locale a constaté plusieurs enjeux dans le secteur, notamment le changement démographique rapide, avec la venue de nombreux immigrants.

«Il n’y a pas de problématique, rassure Karyne St-Pierre, chef de division Culture et Bibliothèque à Saint-Léonard, mais on a constaté des enjeux qui nous ont menés à nous poser des questions. Saint-Léonard a beaucoup changé et il nous fallait un plan pour revoir notre offre culturelle afin qu’elle réponde mieux aux besoins des Léonardois.»

L’arrondissement a également réalisé que la majorité de ses équipements étaient au nord de l’autoroute Métropolitaine, près des axes Lacordaire et Robert, notamment la bibliothèque de Saint-Léonard, le Centre Léonardo Da Vinci et la nouvelle scène extérieure au parc Wilfrid-Bastien, inaugurée en 2017.

«Il faut rapprocher la culture de nos concitoyens. La culture est un élément fondamental à l’identité de Saint-Léonard», indique le maire de Saint-Léonard, Michel Bissonnet.

5 L’arrondissement de Saint-Léonard est le cinquième sur les 19 arrondissements de Montréal a élaboré un plan d’action culturel.

Une pluie d’actions

Afin de répondre aux besoins culturels des Léonardois, l’arrondissement a prévu 58 actions qu’il mettra en place d’ici la fin de 2021.

«Nous avons mis en œuvre un plan d’action, mais le travail est loin d’être terminé. Nous avons des objectifs ambitieux, mais nous avons la bonne volonté de les réaliser», affirme M. Bissonnet.

«Chaque dollar investi dans la culture en rapporte sept. C’est un facteur de cohésion sociale. Saint-Léonard a reconnu les défis de l’intégration et a mis en place un plan d’action qui sera bénéfique pour tous. Il est à l’avant-garde», félicite Christine Gosselin, responsable de la Culture, du Patrimoine et du Design au comité exécutif de la Ville de Montréal.

La future bibliothèque

Ce plan d’action a également pour objectif de préparer la venue d’un nouvel espace culturel qui sera construit à même le bâtiment où est située la bibliothèque de Saint-Léonard.

La construction de ce nouvel espace comprendrait une salle de spectacle et une salle d’exposition de calibre professionnel, des espaces dédiés à la pratique artistique amateur ainsi que la rénovation et la mise aux normes de la bibliothèque actuelle, jugée «vétuste».

«La bibliothèque répond aux besoins d’une autre époque. Elle n’est pas adaptée aux besoins d’aujourd’hui, notamment à l’aspect technologique. De plus, il y a beaucoup d’espaces sous-utilisés ou qu’on ne peut utiliser», déplore Mme St-Pierre.

«Nous n’avons pas de salle communautaire à Saint-Léonard. Ce nouvel endroit permettrait d’avoir un milieu culturel plus performant», poursuit M. Bissonnet, ajoutant que ce nouvel endroit est une priorité.

La nouvelle bibliothèque de Saint-Léonard et l’espace culturel sont toujours à à l’étape de planification, mais on prévoit des «étapes plus concrètes» au cours des prochaines années.



Quelques actions du plan d’action culturel de Saint-Léonard