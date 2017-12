Ouvert et fermé pour les Fêtes

En raison du congé des Fêtes, plusieurs installations administratives, sportives, récréatives et culturelles de Saint-Léonard seront fermées ou modifieront leur horaire.

La mairie d’arrondissement, le bureau Accès Saint-Léonard ainsi que les bureaux de la direction des travaux publics et de l’aménagement urbain et des services aux entreprises seront fermés du vendredi 22 décembre jusqu’au mardi 2 janvier inclusivement.

Le service téléphonique 311 sera disponible chaque jour, pendant la période des Fêtes, et ce, de 9h à 17h.



Les collectes

Pour les résidents des secteurs trois et quatre (situés au sud du boulevard Robert ainsi qu’au sud du boulevard Métropolitain, à l’est du boulevard Langelier), il n’y aura pas de collecte des ordures ménagères les lundis 25 décembre et 1er janvier. Ces collectes seront remises aux mardis 26 décembre et 2 janvier. Pour la collecte des matières recyclables de ces secteurs, celle-ci sera remise au mercredi 3 janvier.

Pour tous les Léonardois, la première collecte des encombrants et des résidus de construction, de rénovation et de démolition de l’année 2018 se tiendra le 2 janvier.

De plus, la collecte des arbres de Noël naturels aura lieu les lundis 8 et 15 janvier. Les arbres peuvent être couchés en bordure du trottoir, entre 21h la veille et 7h le matin même de la collecte. Ils doivent être dépouillés de tout ornement.

Le calendrier des collectes peut être téléchargé sur le site Web de l’arrondissement, au ville.montreal.qc.ca/st-leonard ou récupéré au bureau Accès Saint-Léonard (8400, boulevard Lacordaire).



Installations sportives et récréatives

Tous les pavillons de parc seront fermés les 24, 25, 26 et 31 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier.

L’aréna Martin-Brodeur sera fermé les 24, 25 et 31 décembre ainsi que le 1er janvier.

L’aréna Roberto-Luongo sera fermé les 24, 25, 26 et 31 décembre ainsi que le 1er et 2 janvier.

Le dôme du stade Hébert sera fermé les 25 décembre et 1er janvier.

Finalement, le complexe aquatique de Saint-Léonard sera fermé les 24, 25, 26 et 31 décembre ainsi que le 1er janvier. Des bains libres seront offerts du 27 au 30 décembre, de 13h à 16h.

Bibliothèque de Saint-Léonard

L’horaire des Fêtes de la bibliothèque, située au 8420, boulevard Lacordaire, s’établira comme suit: