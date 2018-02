Saint-Léonard terre d’accueil des immigrants

Saint-Léonard est de plus en plus prisé par les nouveaux arrivants. En 15 ans, la population immigrante a augmenté faisant que près d’un Léonardois sur deux est né en dehors du Canada.

En 2001, 38,5% de la population léonardoise est immigrante. En 2016, le taux augmente à 49% de l’arrondissement. Cette augmentation, de l’ordre de 10,5%, est plus importante que la moyenne montréalaise, dont la population immigrante est passée de 27,5% à 34%, soit une hausse de 6,5%, de 2001 à 2016.

Les nouveaux arrivants qui choisissent de s’établir dans le secteur viennent des trois mêmes pays depuis 2001, soit l’Algérie, Haïti et Maroc. Cette constance dans les pays d’origine serait l’un des motifs expliquant pourquoi Saint-Léonard a la côte auprès des immigrants.

«C’est beaucoup par le bouche-à-oreille. Les immigrants ont de la famille dans le secteur et décident de s’installer à proximité d’eux», mentionne Roberto Labarca, directeur général de l’Accueil aux immigrants de l’est de Montréal (AIEM).

«Les communautés hispaniques et maghrébines se sont installées à Saint-Léonard et s’y sont construit un réseau, dont des mosquées et des épiceries spécialisées. C’est alors plus facile pour les nouveaux arrivants de s’installer dans ce quartier, car il y a des éléments avec lesquels ils sont familiers. En général, les immigrants veulent s’installer où il y a du monde qui leur ressemble», indique Lina Raffoul, directrice générale de Horizon-Carrière, ajoutant que Saint-Léonard a également une bonne presse, notamment pour l’attrait de ses parcs et de sa vie de quartier.

Cette tendance à la hausse de l’immigration ne devrait pas s’arrêter à court terme, estime ces deux organismes, notamment avec l’arrivée de nombreux demandeurs d’asile au cours des derniers mois qui devraient se poursuivre au cours de l’année.

La population immigrante