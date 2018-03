45 000$ pour le futur Centre de la Terre de Saint-Léonard

Le Centre de la Terre de Saint-Léonard a franchi une nouvelle étape grâce au financement de PME MTL Est-de-l’Île.

L’organisme a remis 45 000$ en bourse et prêt à la Société québécoise de spéléologie pour l’aider dans le développement de son projet de centre d’interprétation pour le site cavernicole de Saint-Léonard, qui offrirait, entre autres, des salles présentant des expositions permanentes et temporaires.

«C’est un bon coup de pouce. Ce projet est beaucoup de travail, mais il avance. Nous avons des gens qui y croient et des alliés comme PME MTL qui nous permettent d’avancer. Nous sommes contents», se réjouit François Gélinas, directeur général de la Société québécoise de spéléologie.

L’argent servira aux études de faisabilité du projet et à une série de consultations publiques.

«Nous voulons évaluer l’acceptabilité du projet auprès des riverains du site cavernicole. S’il y a des réticences de la part des citoyens, nous allons mettre en place des accommodements», souligne M. Gélinas.

Pour le moment, les études ne sont pas encore publiques. Celles-ci seront présentées à l’arrondissement avant d’être présentées aux Léonardois, ce printemps, lors de consultations publiques.

L’objectif est d’ouvrir le nouveau Centre de la Terre en 2020, si le projet est approuvé par l’administration locale et les citoyens.

En plus d’informer les visiteurs sur la formation des calcaires ordoviciens des basses-terres du Saint-Laurent et les mouvements de glaciers qui sont à l’origine des cavernes de Saint-Léonard, le nouveau centre mettrait en valeur les nouvelles galeries souterraines de 200 mètres de long découvertes en 2017 sous le parc Pie-XII, datant de plus de 15 000 ans. Le directeur a qualifié cette découverte comme l’une des plus «sidérantes et extraordinaires» des 40 dernières années.