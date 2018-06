Plusieurs locaux encore vacants à la Place Viau

Le centre commercial de la Place Viau peine à attirer de nouvelles boutiques pour combler ses locaux vides, une situation qui perdure depuis son ouverture en 2014. Les occasions d’affaires y sont pourtant intéressantes, selon des commerçants.

En 2016, Le Progrès rapportait que la moitié des locaux du centre, établi sur le boulevard Viau et au sud de l’autoroute 40 Ouest, étaient déserts. Deux ans plus tard, la situation n’a pas changé du tout alors que 12 des 24 espaces demeurent inoccupés, selon le décompte du Progrès.

Les commerçants rencontrés par Le Progrès constatent les difficultés du centre commercial, mais chacun d’entre eux estime avoir du succès depuis leur arrivée. « Pour nous ça marche très très bien », affirme la propriétaire du restaurant Déjeuner Cosmopolitain, qui s’y trouve depuis deux ans.

« La clientèle est là, souligne le copropriétaire du Yeh!, qui occupe aussi son local depuis 2015. La fin de semaine, le stationnement est plein. Le centre commercial est encore nouveau, les gens ont peur d’investir ».

Ce dernier a suggéré à la direction de la Place Viau de miser davantage sur la restauration. Selon lui, il serait favorable de réduire l’espace de stationnement et faire de place la aux terrasses, par exemple.

Pour le magasin Maison en Gros, l’enjeu de la livraison jouerait pour beaucoup. Seul Marshall’s, Michaels, Walmart et Dollarama « ont des garages et des ascenseurs qui ont des accès directs en bas pour la livraison », indique Hakim, le gérant. Ces commerces représentent environ 73% de la superficie totale du site, qui représente près de trois terrains de football.

L’ensemble des locaux possède des portes régulières, ce qui, sur le plan de la logistique, constitue un problème pour plusieurs. « On reçoit de 3 à 4 commandes par semaine, c’est une catastrophe », indique Hakim. Bien que leur production pourrait être meilleure, cette succursale de Maison en Gros aurait un meilleur roulement que celles se situant à Anjou, Repentigny et Masson.

La responsable de la Place Viau chez First Capital Real Inc., propriétaire du centre commercial, a refusé de confirmer les chiffres établis par Le Progrès et de dévoiler si quelconque mesure allait être mise sur pied pour attirer davantage de commerçants.