Le United Gym de la rue Valdombre fait peau neuve

Le United Gym de la rue Valdombre bénéficiera d’un investissement total de 350 000$, majoritairement fourni par le gestionnaire Groupe Petra. De multiples travaux et de nouveaux équipements sont à prévoir.

Le futur du centre de conditionnement s’avérait incertain au cours des trois dernières années puisque le propriétaire de l’immeuble désirait tout raser dans le but de construire un immeuble à condos. Les citoyens habitant à proximité du site se sont toutefois opposés à quatre versions différentes du projet. Ceux-ci craignaient une hausse importante de l’achalandage qui aurait engendré des problèmes de circulation et de stationnement.

Le Groupe Petra espérait changer la vocation du site pour en faire un espace commercial qui générerait davantage d’emplois.

Cette situation avait placé le président de United Gym, Vince Cerone, dans une situation pour le moins inconfortable, l’empêchant d’investir dans son centre à long terme.

Le projet ayant été abandonné, le président investira pour près de 150 000$ en équipement neuf. De nouveaux appareils cardiovasculaires et de musculation seront notamment installés. Une foule de cours seront également ajoutés à leurs programmes.

Pour sa part, le Groupe Petra s’en remet à investir 200 000$ dans l’établissement. Le toit sera totalement changé. L’escalier et l’entrée seront aussila cible de travaux. « Je voulais rester ici parce que je n’avais pas d’autre place. On avait une entente avec le propriétaire et il est prêt à nous donner plus d’années et renouveler notre bail », indique M. Cerone. Il estime avoir de quatre à cinq années supplémentaires devant lui. Il occupe l’endroit depuis 1992.

Espérant renouveler sa clientèle, le centre de conditionnement physique désire accueillir 1000 nouveaux membres d’ici 1 an. Dans le dernier mois, déjà 200 personnes se sont inscrites. « La volonté est là. Les clients en ce moment, ça fonctionne bien », souligne M. Cerone, aucunement inquiet.

Un évènement pour les clients « V.I.P. » se tiendra lundi prochain sous la formule « 5 à 7 ».