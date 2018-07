Expropriation: la banderole finalement retirée

Francesco Cavaleri a été forcé de retirer une banderole contestant l’expropriation due au prolongement de la ligne bleue de l’immeuble dont il est propriétaire.

L’immeuble, qui est situé au coin du boulevard Lacordaire et de la rue Jean-Talon, affichait jusqu’à tout récemment la banderole « Métro, oui. Expropriation de vos services, non ». Si c’était en guise de protestation, celle-ci a nui à la pharmacie qui s’y trouve. Elle a perdu plusieurs clients dans les dernières semaines, étant donné que ces derniers ont pris conscience de l’éventuelle expropriation de la succursale. L’immeuble abrite également une clinique dentaire et un centre médical.

L’arrondissement de Saint-Léonard avait également soumis une amende de 444$ à M. Cavaleri puisqu’une autorisation est nécessaire pour installer une telle affiche. Le propriétaire a réitéré en entrevue avec Le Progrès qu’il allait contester l’amende.

Rappelons que M. Cavaleri poursuit pour une seconde fois le gouvernement québécois pour éviter que son immeuble soit rasé.