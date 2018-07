25e Semaine italienne : la programmation

La communauté italienne de Montréal sera conviée à prendre part aux festivités qui se tiendront un peu partout dans la métropole.

Du 3 au 12 août, les amateurs de la culture italienne pourront apprécier pas moins 200 artistes qui se donneront en spectacle. Pour une sixième année consécutive, une foule de classiques cinématographiques sont également attendus, tels que « La Vita è Bella » (La vie est belle). Ils seront projetés au Centre Leonardo da Vinci, au Musée McCord et au Centre culturel de la Petite Italie. Saint-Léonard, Notre-Dame-de-Grâce, LaSalle et Laval accueilleront principalement la Semaine italienne.

Le spectacle d’opéra, qui en met toujours plein la vue lors de la soirée de clôture sera, présentera La Bohème, de Giacomo Puccini. On y dépeint la vie de quatre artistes qui ont vécu dans les années 1830 et 1840.

Chaque édition présente une région précise de l’Italie et la Toscane est à l’honneur cette année. D’ailleurs, un voyage pour deux sera tiré lors de la soirée de clôture. Plusieurs autres prix seront disponibles dont une machine à café Royale OTC d’une valeur de 1 995$. Par ailleurs, deux concours de desserts sont prévus, soit un de plus que l’année passée.

Outre les films présentés dès le 3 août, les activités s’amorcent à Saint-Léonard à compter du 6 en soirée, au parc Delorme, avec un tournoi de bocce, une variante italienne de la pétanque.

Cependant, pour les Léonardoises et Léonardoises, la journée à ne pas manquer est le 9 août. Une exposition de Fiat 500 sera offerte au parc Wilfrid-Bastien et une série d’artistes se donnera en spectacle à compter de 19h30, à commencer par un groupe de lanceurs de drapeaux venu directement de Florence, en Italie. Vers 20h, le groupe Superfantastico se donnera en spectacle. Il sera suivi des chanteurs Marco Bocchicchio et Johnny Capobianco.

Également, vers 19h30, le professeur de l’Université McGill, Matteo Soranzo, présentera en italien la conférence « l’éclectisme de Lorenzo De ‘Medici; La contribution littéraire de « Il Magnifico » à la culture italienne », au Centre Leonardo Da Vinci.

Pour plus d’informations

semaineitalienne.ca/fr/

Lieux des évènements

Rosemont—La Petite-Patrie

Petite Italie

Saint-Léonard

Casa d’Italia

Centre Leonardo da Vinci

Parc Delorme

Parc Wilfrid-Bastien

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Château Dufresne

Rivière-des-Prairies

Paroisse Maria-Ausiliatrice

Notre-Dame-de-Grâce

Parc George-St-Pierre/Oxford

Laval

Parc De Lausanne

LaSalle

Parc Ouellette