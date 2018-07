Carnet culturel du mois d’août 2018

Ce ne sont pas les activités culturelles qui manqueront au cours du mois d’août à Saint-Léonard.

Pour les plus jeunes

Offertes depuis le début du mois de juillet, il reste plusieurs projections de Ciné-lune au calendrier. Les parcs Delorme et Giuseppe-Garibaldi offriront L’île aux chiens les 1er et 2 août prochain. Ils présenteront ensuite Nelly et Simon: Mission Yéti les 15 et 16 août. Les familles léonardoises pourront également s’installer aux parcs Luigi-Pirandello et Ladauversière les 8 et 9 ainsi que les 22 et 23 août, notamment pour la projection du film Le Petit Spirou.

Le Théâtre ambulant La Roulotte s’arrêtera au parc Wilfrid-Bastien le 14 août, présentant à 10h30 et 19h Astéroïde B 612, une adaptation de l’œuvre Le Petit Prince de Saint-Exupéry.

En chanson

Sally Folk montera sur la scène du parc Wilfrid-Bastien le mardi 7 août. Elle a lancé son quatrième album Troisième acte en février 2017. Sa prestation s’inscrit dans la programmation des Concerts Campbell. Sally Folk s’est particulièrement fait connaître du public québécois en 2010 lors de la 31e édition du Festival international de jazz de Montréal.

La chanteuse de 27 ans Klô Pelgag foulera pour sa part les planches de la scène culturelle le 21 août prochain. Saint-Léonard est le seul arrondissement où elle offrira un concert gratuit. L’artiste a été la première femme à remporter le prix « auteur ou compositeur de l’année » en 24 ans au Gala de l’ADISQ en octobre dernier. Elle a sorti son premier album L’Étoile thoracique en 2016.

Indiscrétions publiques

Pour une première fois en quatre ans d’existence, la troupe Indiscrétions publiques s’arrêtera dans les parcs léonardois les 8 et 16 août prochain. Dans de courtes pièces de 5 à 10 minutes, les acteurs se donnent en spectacles des milieux urbains et abordent des sujets sociopolitiques tels que le couple, le droit de vote ou la situation du peuple autochtone.

Dépendamment de la météo, les évènements peuvent être annulés à la dernière minute. Des changements de programmation sont donc possibles.