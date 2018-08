Horizon Carrière amorce son virage numérique

L’organisme de recherche à l’emploi Horizon Carrière a mis sur pied récemment une chaîne sur le site YouTube, ce qui s’inscrit dans un besoin de développer une meilleure proximité avec les citoyens de Saint-Léonard.

Procédant à un virage de visibilité important, Horizon Carrière produira régulièrement du contenu qui sera accessible sur leur toute nouvelle chaîne.

« Il y a tout un plan de communication qui a été développé par Horizon Carrière. C’est une orientation de l’année 2018-2019 », souligne Angélique Boulet, conseillère aux communications de l’organisme.

Le public cible d’Horizon Carrière se veut très diversifié, que ce soit des chercheurs d’emplois montréalais de 18 à 35 ans ou de nouveaux arrivants.

« La présence sur les réseaux sociaux [c’est ce] dont on souhaite s’occuper. On est à cette heure-là. On veut rejoindre plus de jeunes via Instagram et YouTube », indique Mme Boulet, qui chapeaute l’initiative.

L’objectif est également d’exposer le travail réalisé dans les coulisses des services offerts par Horizon Carrière.

Plusieurs mini reportages seront produits au cours des prochains mois.

« L’idée de ce concept, c’est d’illustrer les aspects les plus humains de notre formation-conseil en emploi et du carrefour jeunesse en emploi », affirme Mme Boulet.

Les collaborations avec les autres organismes montréalais, l’accompagnement de la clientèle et les projets novateurs seront notamment des sujets traités.

Si des entrevues d’environ cinq minutes avec des employeurs et des clients seront réalisées, des vox populi produites par des jeunes dans le cadre du projet « Départ@9 » seront aussi concoctées.

« C’est vraiment de faire participer les jeunes. Le fait que ce soit fait par eux et que ça leur apprennent des compétences transversales quoi qu’ils fassent dans leur vie, ça nous tient vraiment à cœur », ajoute Mme Boulet.

Alors que 4 à 6 mini reportages devraient voir le jour dans la prochaine année, aucun rythme de production n’est établi et il n’est pas prévu pour l’instant que l’organisme ait recours à des ressources externes pour encadrer le contenu.