Mondou s’installe en grand à Saint-Léonard

L’enseigne spécialisée dans la nourriture et les accessoires pour animaux s’installe à Saint-Léonard.

À partir du 8 septembre, les amoureux des chiens, des chats, et des autres types d’animaux de compagnie vont disposer d’une offre commerciale supplémentaire à Saint-Léonard.

L’enseigne québécoise Mondou s’installe au 5130 boulevard Métropolitain. Il s’agit du 65e établissement de l’enseigne, qui a vu le jour en 1938.

Pour cette succursale, Mondou a fait les choses en grand puisque la surface est de 4700 pieds carrés et, en plus de la nourriture et des accessoires habituels, l’enseigne propose divers services pour le soin des animaux.

Les clients titulaires de la Carte Câlin vont ainsi pouvoir profiter des services tels que le «Pèse-toutou», le «Lave-Toutou» et le «Coupe-griffes» toute l’année.

Célébrant ses 80 ans d’existence cette année, Mondou, une entreprise québécoise familiale, poursuit sa croissance.

Selon la firme, l’ouverture de ce nouveau magasin doit contribuer à la création de plusieurs emplois. On ignore pour le moment le nombre exact d’employés qui seront attitrés à cette succursale, mais Mondou revendique plus de 700 employés au Québec.

Un autre magasin doit ouvrir ses portes à Ville Saint-Laurent au cours de l’automne.