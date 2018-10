Plusieurs actions pour des déplacements plus sécuritaires et plus verts

La mairie de Saint-Léonard veut poursuivre ses efforts afin d’améliorer la sécurité et la fluidité des déplacements sur le territoire. Des aménagements et des consultations ont été annoncés ou confirmés dans le Bilan 2017-2018 du Plan Local de Déplacements.

Un réaménagement des corridors scolaires doit être effectué en collaboration avec le poste de police dans l’année à venir, afin de les identifier de façon plus marquée, et ainsi assurer une meilleure sécurité des élèves et des parents.

Un plan de communication portant sur la sécurisation des déplacements dans l’arrondissement, écrit en collaboration avec l’organisme Concertation Saint-Léonard, est aussi en préparation. Selon la directrice de l’organisme Rachel Pouliot, ce projet devrait débuter au mois d’octobre mais la date de publication demeure inconnue pour le moment.

Une démarche de consultation publique pour les abords de la rue Jean-Talon Est, à l’ouest du boulevard Langelier a par ailleurs été annoncée, mais l’arrondissement planche encore sur la détermination exacte des thèmes qui méritent d’être débattus.

D’autres projets déjà prévus devraient devenir effectifs dans les prochains mois.

L’aménagement autour des Bassins Chartier, dont les plans ont été annoncés au mois de septembre, devraient être accessibles à l’automne 2019.

Trois nouvelles bornes de recharge électriques doivent également venir s’ajouter à celles déjà présentes sur le territoire. Les dernières études sur les deux bornes déjà installées montrent que leur moyenne d’utilisation est supérieure à celle de la moyenne dans la métropole.

Plusieurs réalisations déjà disponibles

Lancé en 2016, le Plan Local de Déplacement a notamment participé à la consolidation du réseau cyclable à Saint-Léonard. Des travaux de marquage ont ainsi été réalisés au cours de l’été et l’automne 2017 sur les rues Lisieux et Verdier. Des bandes cyclables ont aussi été ajoutées sur le boulevard Couture, et sur les rues Saguenay et Grasset.

Les derniers aménagements sur la voirie répondent par ailleurs aux principes d’accessibilité universelle rappelle l’arrondissement.

Des mises aux normes des feux de circulation ont été effectuées aux intersections du boulevard Viau avec le boulevard Lavoisier et la rue Jarry, tout comme sur la rue Jean-Talon, aux intersections avec les rues Valdombre et de la Villannelle.

Des balises ont par ailleurs été rajoutées autour des parcs et des écoles ces derniers mois.