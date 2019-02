Agenda communautaire du 2 août 2016

Chaque semaine, l’agenda communautaire est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif du quartier. Faites parvenir vos annonces d’un maximum de 75 mots avant le jeudi précédant la parution à l’adresse suivante: agenda_progres@tc.tc.



Danse en ligne avec l’association d’Age d’oro Totepo

L’association d’Age d’oro Totepo vous propose de la danse en ligne et sociale les 12, 13, 14, 19 et 21 août ainsi que les 3, 4, 9 et 11 septembre, de 18h30 à 22h30 au Studio Danse 360 et Un, 8600, boulevard Parkway, Anjou. Des danseurs professionnels seront sur place. Pour plus de renseignements, communiquez avec Lidia au 514 648 5090.



Danse en ligne

Des cours de danse en ligne pour intermédiaire sont offerts le vendredi 9 septembre pour les débutants et le 13 septembre, de 13h à 15h15. Le prix est de 5$ par cours. Ils auront lieu au 5527, rue Jarry Est, au sous-sol du presbytère de la communauté paroissiale Saint-Léonard. Information: M. Cloutier aux 514 376-8854 ou 514 953-2438.

Formation

Mains utiles offre trois programmes de formation en couture industrielle, soit un cours initiatique, un cours pour optimiser sa garde-robe et un pour rentabiliser ses apprentissages. Les cours d’une durée de 60 heures varient entre 70$ et 100$. Information et inscription: Manoucheka Céleste au 514 993-9128 ou mainsutiles@yahoo.ca ou mainsutiles.com.

Marché aux puces

Un marché aux puces se déroulera à la résidence Le Parc, située au 7930, boulevard Viau, le 14 octobre, de 13h à 20h, et les 15 et 16 octobre, de 9h à 17h. Pour de l’information ou la location de kiosque, on joint Lise Contant au 514 722-9241.