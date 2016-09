Quoi voir en octobre pour les touts petits

L’arrondissement de Saint-Léonard propose une quarantaine de spectacles dans le cadre de sa saison culturelle 2016-2017.

La saison culturelle du mois d’octobre débutera avec la mini-scène, un spectacle pour les enfants âgés de 3 à 6 ans, «La Minuscule».

Minuscule n’a pas grandi, comme les petits arbustes, pour se protéger des tempêtes. Entouré de bricolages de papiers, de sons croustillants, d’ombres et de lumières, d’objets et de matières, son monde est plus grand que nature. Elle garde le phare, son phare, au rythme des saisons et des rencontres improbables.

La mini-scène aura lieu le samedi 1er octobre, à 10h et 11h30, à la bibliothèque. Le spectacle est gratuit, mais il faut se procurer un laissez-passer à la bibliothèque (8240, boulevard Lacordaire).

Pour connaître la programmation complète ou pour se procurer des billets, on visite le culturesaintleonard.com.