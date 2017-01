Agenda communautaire du 31 janvier 2017

Chaque semaine, l’agenda communautaire est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif du quartier. Faites parvenir vos annonces d’un maximum de 75 mots avant le jeudi précédant la parution à l’adresse suivante: agenda_progres@tc.tc.

Clinique d’impôts

Les Services communautaires canadiens-italiens, en collaboration avec le Programme des bénévoles de Revenu Québec, offre le service pour remplir les déclarations d’impôt. Les critères d’admissibilité afin de bénéficier de ce service sont: de 25 000$ pour une personne seule et 30 000$ pour une couple. Le service sera offert au Centre Leonardo da Vinci (8370, boul. Lacordaire) sur rendez-vous seulement. Les places sont limitées. Contribution: 5$.

Pour information: 514 274-9462.

Atelier

Le Mouvement fraternité multiethnique organise un atelier gratuit sur les enjeux du marketing pour le consommateur et une méthode permettant de faire un budget simple et efficace, le 31 janvier, à 13h, au 4858, boulevard Robert, appartement 2.

Information: Rosalie Kalmogo au 514 256-6976.

Cours d’anglais

Le Mouvement fraternité multiethnique offre des cours d’anglais gratuit, les samedis, de 10h à 12h, au local communautaire situé au 4858, boulevard Robert, appartement 2.

Information: Rosalie Kalmogo au 514 256-6976.



Activité pour aînés

Le Centre des aînés du réseau d’entraide de Saint-Léonard (5555, rue Jean-Talon Est) organise une nouvelle activité récréative, le jeudi, de 13h à 16h. Dans le but de tisser des liens avec d’autres communautés culturelles tout en s’amusant, une collation, un café, de la musique, de la danse et des rencontres avec des personnes intéressantes et sympathiques sont prévus dans une atmosphère joviale et conviviale. L’activité est gratuite.

Pour informations: Marné Valenzuela 514 326-4116, poste 41.

Recherche de bénévoles

Les Services communautaires canadiens-italiens recherchent des bénévoles pour le programme de préparation de déclarations d’impôt destiné aux personnes à faible revenu. Il est préférable d’avoir une expérience minime dans le domaine comptable et une bonne connaissance de l’ordinateur. Pour information: 514 274-9461.

Bénévole recherché

Le Centre des aînés du réseau d’entraide de Saint-Léonard (5555, rue Jean-Talon Est) recherche des bénévoles et des chauffeurs/accompagnateurs pour accompagner des personnes âgées qui ont le transport adapté à leurs différents rendez-vous. Nous procédons à la vérification des antécédents judiciaires. Pour informations: Nicole Pedneault 514 326-4116, poste 34.